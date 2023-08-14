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Сургутские хирурги спасли новорождённую с серьезной патологией кишечника
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Сургутские хирурги спасли новорождённую с серьезной патологией кишечника

14 августа 2023 18:52
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На вторые сутки после рождения малышке понадобилась экстренная операция.

Сургутские хирурги центра охраны материнства и детства спасли новорождённую с серьезной патологией кишечника. На вторые сутки после рождения малышке понадобилась экстренная операция.

Анализы и рентгенография органов брюшной полости показали признаки тонкокишечной непроходимости. Врачи диагностировали врождённую аномалию подвздошной кишки — заболевание, связанное с тяжелым врожденным пороком развития кишечника.

Детские хирурги Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства во главе с Кириллом Лизиным провели операцию по удалению и дальнейшему восстановлению измененной части подвздошной кишки: врачи сформировали обходной путь для пищи, соединив две части кишечника.

— Врожденная непроходимость кишечника остается главной причиной, требующей экстренного хирургического вмешательства в периоде новорожденности. Основным признаком низкой кишечной непроходимости, как в данном случае, является отсутствие стула, а к концу первых суток жизни добавляются такие симптомы, как вздутие живота, рвота застойным кишечным содержимым, становятся очевидны явления интоксикации, — прокомментировал хирург Кирилл Лизин.

Сейчас малышка нормально себя чувствует, и ее вместе с мамой уже выписали домой, сообщает пресс-служба минздрава России.

 

Фото:   пресс-служба минздрава России

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