Я нашел ошибку
Главные новости:
Для снижения ДТП с участием детей в Самаре появится обучающий комплекс «на колесах».
Детям расскажут о ПДД: в декабре в Самаре появится «Лаборатория безопасности»
Акция продлится до 30 декабря.
В Самаре открылась городская «Елка желаний»
Стационар ранее был перепрофилирован под инфекционный госпиталь  для оказания помощи пациентам  с COVID-19.
Стационар Самарской городской больницы № 8 начал работу  в штатном режиме
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается усиление ветра
Премия призвана отметить достижения участников в сфере внедрения инноваций, операционной эффективности, клиентского опыта, работы с кадрами и реализации отдельных проектов.
Резидент «Жигулевской долины» отмечен двумя наградами международного конкурса
До 15 декабря 2021 года.
Предприниматели и СОНКО могут подать заявку на получение компенсации за нерабочие дни
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
Продолжается подготовка к празднованию 300-летия российской Прокуратуры
Продолжается подготовка к празднованию 300-летия российской Прокуратуры
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.06
0.09
EUR 83.81
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
В Самарской области проходит областной онлайн-фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стационар Самарской городской больницы № 8 начал работу  в штатном режиме

3 декабря 2021 14:37
97
Стационар ранее был перепрофилирован под инфекционный госпиталь  для оказания помощи пациентам  с COVID-19.

На этой неделе стационар Самарской городской клинической больницы №8 на улице Мирной, 169, ранее перепрофилированный под инфекционный госпиталь  для оказания помощи пациентам  с COVID-19, начал работу  в штатном режиме. Медработники учреждения вновь оказывают специализированную помощь жителям областной столицы по профилям:  хирургия, гинекология, оториноларингология, урология.  

Оказание качественной и своевременной медицинской помощи — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.  

В связи с необходимостью оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 хирургический стационар Самарской городской больницы № 8 был перепрофилирован  в октябре этого  года. Все специалисты отделения прошли обучение для оказания помощи больным с COVID-19.

 «Конечно, перевод отделения в новый режим работы стал особым испытанием для наших специалистов, — пояснил главный врач Самарской городской больницы №8 Сергей Дергаль. — Помимо поражения легких у некоторых пациентов имелась не менее тяжелая хирургическая патология. Наш профессиональный коллектив уверенно встал на рельсы инфекционной  хирургической помощи, и мы помогали жителям, столкнувшимся с новой инфекцией».

За время работы инфекционного госпиталя врачи оказали помощь  более  600 жителям региона, в том числе провели свыше 50 операций в «красной зоне» пациентам, имеющим сопутствующие заболевания. 

 «Мы стремительно набирались опыта и знаний. Изучали методические рекомендации, советовались с коллегами, которые ранее оперировали пациентов с новой коронавирусной инфекцией, — рассказал заведующий хирургическим отделением Самарской городской больницы №8 Дмитрий Епанешников. — Первое время было тяжело. Но мы не растерялись, почти ежедневно оперировали. Заходили в операционную в средствах индивидуальной защиты, обрабатывались, надевали стерильные хирургические костюмы, шли к пациенту. Сейчас мы вернулись к своей привычной работе».

Стационар больницы № 8 на улице Нагорной продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19. 

В ближайшее время в штатный режим также вернутся Самарская медико-санитарная часть № 5, роддом Тольяттинской  городской клинической  больницы №2 имени В.В. Баныкина.

 

Фото:   правительство СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Стационар ранее был перепрофилирован под инфекционный госпиталь  для оказания помощи пациентам  с COVID-19.
3 декабря 2021  14:37
Стационар Самарской городской больницы № 8 начал работу  в штатном режиме
97
Врачи рекомендуют пожилым пациентам пройти вакцинацию от гриппа.
2 декабря 2021  17:12
В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа
528
2 декабря 2021  07:40
Чекап для мужчин
205
Адреса травмпунктов.
30 ноября 2021  17:24
Информация о травмпунктах Самарской области
954
УПЧ в Самарской области проведет целевой приём по вопросам оказания бесплатной медпомощи
30 ноября 2021  13:53
УПЧ в Самарской области проведет целевой приём по вопросам оказания бесплатной медпомощи
721
Какая медтехника необходима для дома
30 ноября 2021  10:31
Какая медтехника необходима для дома
374
Министр здравоохранения Самарской области посетил центральную районную больницу.
29 ноября 2021  20:13
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Камышлинский район 
1034
В инфекционных госпиталях, где лечатся пациенты с COVID-19 и подозрением на это заболевание, работают врачи разных специальностей.
29 ноября 2021  16:55
Самарские врачи спасли почти 200 пациентов с сочетанием коронавируса и инфаркта миокарда в этом году
892
Главный педиатр Самарской области обратилась к жителям региона
29 ноября 2021  10:25
Главный педиатр Самарской области обратилась к жителям региона
747
Министр здравоохранения Самарской области ознакомился с системой оказания медпомощи жителям Шенталинского района.
27 ноября 2021  19:23
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Шенталинский район
1830
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
1849
Весь список
В центре внимания
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
3 декабря 2021  14:02
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
122
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
3 декабря 2021  13:07
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
215
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
3 декабря 2021  12:18
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
180
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
3 декабря 2021  10:22
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
253
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
2 декабря 2021  13:07
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
672
Весь список