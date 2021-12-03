Стационар Самарской городской больницы № 8 начал работу  в штатном режиме

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На этой неделе стационар Самарской городской клинической больницы №8 на улице Мирной, 169, ранее перепрофилированный под инфекционный госпиталь для оказания помощи пациентам с COVID-19, начал работу в штатном режиме. Медработники учреждения вновь оказывают специализированную помощь жителям областной столицы по профилям: хирургия, гинекология, оториноларингология, урология.

Оказание качественной и своевременной медицинской помощи — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

В связи с необходимостью оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 хирургический стационар Самарской городской больницы № 8 был перепрофилирован в октябре этого года. Все специалисты отделения прошли обучение для оказания помощи больным с COVID-19.

«Конечно, перевод отделения в новый режим работы стал особым испытанием для наших специалистов, — пояснил главный врач Самарской городской больницы №8 Сергей Дергаль. — Помимо поражения легких у некоторых пациентов имелась не менее тяжелая хирургическая патология. Наш профессиональный коллектив уверенно встал на рельсы инфекционной хирургической помощи, и мы помогали жителям, столкнувшимся с новой инфекцией».

За время работы инфекционного госпиталя врачи оказали помощь более 600 жителям региона, в том числе провели свыше 50 операций в «красной зоне» пациентам, имеющим сопутствующие заболевания.

«Мы стремительно набирались опыта и знаний. Изучали методические рекомендации, советовались с коллегами, которые ранее оперировали пациентов с новой коронавирусной инфекцией, — рассказал заведующий хирургическим отделением Самарской городской больницы №8 Дмитрий Епанешников. — Первое время было тяжело. Но мы не растерялись, почти ежедневно оперировали. Заходили в операционную в средствах индивидуальной защиты, обрабатывались, надевали стерильные хирургические костюмы, шли к пациенту. Сейчас мы вернулись к своей привычной работе».

Стационар больницы № 8 на улице Нагорной продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

В ближайшее время в штатный режим также вернутся Самарская медико-санитарная часть № 5, роддом Тольяттинской городской клинической больницы №2 имени В.В. Баныкина.

Фото: правительство СО