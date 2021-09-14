Стало известно, где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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14 сентября в регионе подтвержден 471 случай новой коронавирусной инфекции:

- 183 в г. Самара

- 85 в г. Тольятти

- 29 в г.Новокуйбышевск

- 18 в г. Сызрань

- 16 в Волжском районе

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в г. Отрадный

- 11 в г. Чапаевск

- 8 в г. Кинель

- 7 в Ставропольском районе

- 6 в Красноармейском районе

- 6 в Приволжском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 5 в Нефтегорском районе

- 5 в Исаклинском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Клявлинском районе

- 5 в Богатовском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Елховском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в г.о. Жигулевск

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в г. Похвистнево

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Шигонском районе



445 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 96642 случай коронавируса.

Скончались 3550 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 62, 75 лет;

мужчины 51, 54, 93 года, женщины 60, 65, 71, 81, 84, 91, 92 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 63, 83 года, женщины 61, 69, 74, 74 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 57 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 57 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 111,18,

по стране - 133,05.

Коэффициент летальности в области - 3,67, в стране - 2,71.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8202, нарастающим итогом 3462119.