Стало известно, где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 сентября в регионе подтвержден 471 случай новой коронавирусной инфекции:
- 183 в г. Самара
- 85 в г. Тольятти
- 29 в г.Новокуйбышевск
- 18 в г. Сызрань
- 16 в Волжском районе
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в г. Отрадный
- 11 в г. Чапаевск
- 8 в г. Кинель
- 7 в Ставропольском районе
- 6 в Красноармейском районе
- 6 в Приволжском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Исаклинском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Клявлинском районе
- 5 в Богатовском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в г.о. Жигулевск
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Шигонском районе
445 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 96642 случай коронавируса.
Скончались 3550 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 62, 75 лет;
мужчины 51, 54, 93 года, женщины 60, 65, 71, 81, 84, 91, 92 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 63, 83 года, женщины 61, 69, 74, 74 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 57 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 57 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 111,18,
по стране - 133,05.
Коэффициент летальности в области - 3,67, в стране - 2,71.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8202, нарастающим итогом 3462119.