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Специалисты больницы Середавина воздушным транспортом доставляют пациентов из отдаленных районов области

28 октября 2022 15:25
96
За время работы вертолет совершил более 300 вылетов.

Специалисты  отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы  им. В.Д. Середавина воздушным транспортом доставляют в специализированные медицинские учреждения пациентов из отдаленных районов области.

Среди пациентов службы санавиации – пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях с политравмами, тяжелые  пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и др. За время работы вертолет совершил более 300 вылетов.

Воздушный транспорт в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе службы экстренной медицинской помощи, внедрению новейших методик, оснащению медучреждений современным оборудованием.

Инсульт или острое нарушение мозгового кровообращения -  одно из самых грозных заболеваний сердечно-сосудистой системы.  Пациентам  с инсультами  необходимую помощь оказывают  в специализированных  подразделениях - 3 региональных сосудистых центрах и  10 первичных сосудистых отделениях, которые оснащены современным  оборудованием, в том числе в Тольятти,  Самаре, Сызрани,  Похвистнево, Чапаевске, Новокуйбышевске, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Сергиевском районах.  В рамках нацпроекта в этом году 11 сосудистых центров – 3 региональных сосудистых центра и 8 первичных сосудистых отделений –  будут оснащены 39 единицами оборудования, в том числе тяжелого. Также для повышения доступности медицинской помощи пациентам этого профиля   на базе областного госпиталя для ветеранов войн открыто новое первичное сосудистое отделение. 

В самых сложных случаях пациентов из отдаленных территорий  при необходимости могут доставить на вертолете в сопровождении медработников  в региональные сосудистые центры, где к спасению  пациента подключаются специалисты многопрофильной больницы. 

 «Всего порядка  10% из всех наших пациентов, эвакуированных вертолётом, - это больные с острым нарушением кровообращения, часть которых с острым нарушением мозгового кровообращения вследствие внезапного разрыва аневризмы сосудов головного мозга. Пациентам специализированную помощь оказываем в Региональном  сосудистом  центре.  В таких ситуациях вертолет незаменим, чтобы уложиться в «золотой час» и успеть помочь пациенту в тяжелом состоянии», - рассказал и.о.  заведующего отделением экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Юрий Бубнов.

Напомним, в настоящее время в распоряжении медработников вертолет «Ансат», оборудованный всем необходимым для оказания помощи реанимационным пациентам.

 

Фото:   минздрав СО

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