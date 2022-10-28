Специалисты больницы Середавина воздушным транспортом доставляют пациентов из отдаленных районов области

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Специалисты отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина воздушным транспортом доставляют в специализированные медицинские учреждения пациентов из отдаленных районов области.

Среди пациентов службы санавиации – пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях с политравмами, тяжелые пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и др. За время работы вертолет совершил более 300 вылетов.



Воздушный транспорт в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе службы экстренной медицинской помощи, внедрению новейших методик, оснащению медучреждений современным оборудованием.



Инсульт или острое нарушение мозгового кровообращения - одно из самых грозных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Пациентам с инсультами необходимую помощь оказывают в специализированных подразделениях - 3 региональных сосудистых центрах и 10 первичных сосудистых отделениях, которые оснащены современным оборудованием, в том числе в Тольятти, Самаре, Сызрани, Похвистнево, Чапаевске, Новокуйбышевске, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Сергиевском районах. В рамках нацпроекта в этом году 11 сосудистых центров – 3 региональных сосудистых центра и 8 первичных сосудистых отделений – будут оснащены 39 единицами оборудования, в том числе тяжелого. Также для повышения доступности медицинской помощи пациентам этого профиля на базе областного госпиталя для ветеранов войн открыто новое первичное сосудистое отделение.



В самых сложных случаях пациентов из отдаленных территорий при необходимости могут доставить на вертолете в сопровождении медработников в региональные сосудистые центры, где к спасению пациента подключаются специалисты многопрофильной больницы.



«Всего порядка 10% из всех наших пациентов, эвакуированных вертолётом, - это больные с острым нарушением кровообращения, часть которых с острым нарушением мозгового кровообращения вследствие внезапного разрыва аневризмы сосудов головного мозга. Пациентам специализированную помощь оказываем в Региональном сосудистом центре. В таких ситуациях вертолет незаменим, чтобы уложиться в «золотой час» и успеть помочь пациенту в тяжелом состоянии», - рассказал и.о. заведующего отделением экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Юрий Бубнов.



Напомним, в настоящее время в распоряжении медработников вертолет «Ансат», оборудованный всем необходимым для оказания помощи реанимационным пациентам.

Фото: минздрав СО