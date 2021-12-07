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Специалисты скорой медицинской помощи региона работают в новой информационной системе

7 декабря 2021 14:41
81
Внедрение цифровых технологий в работу службы скорой помощи повышает оперативность и эффективность работы.

Специалисты службы скорой медицинской помощи Самарской области работают в новой информационной системе, которая  позволила оптимизировать управление ресурсами и в первую очередь сократить время обработки вызовов, а значит, снизить время ожидания бригады скорой помощи. Система внедрена  в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Совершенствование системы управления и мониторинга  экстренной медицинской службы на основе модернизации позволили сделать очередной шаг на пути к формированию единого цифрового контура в здравоохранении. В апреле 2020 года на Самарской областной станции скорой медицинской помощи начал функционировать единый диспетчерский центр (ЕДЦ).

Диспетчерский центр принимает, обрабатывает и контролирует вызовы бригад в городских округах Новокуйбышевск и Чапаевск, а также в Красноармейском, Безенчукском районах и в части Пестравского района. В ЕДЦ в режиме реального времени ведется мониторинг движения всех автомобилей скорой медицинской помощи на всей территории обслуживания станции, что позволяет оперативно определить, какая бригада сможет быстрее приехать к пациенту. Все выездные бригады оснащены планшетами, на которые приходит информация о вызове. Здесь же в электронном виде медицинские работники заполняют карту вызова.

Единый диспетчерский центр областной станции скорой медицинской помощи приобрел особое значение в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Очень важно понимать, что  создание единого центра приема, обработки и направления вызова бригаде, создает мощные инструменты за контролем, исполнением, а также анализом поступающих вызовов, — пояснил и.о. главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха. — В дальнейшем это позволяет, учитывая оперативную обстановку, использовать различные инструменты для обеспечения  скорейшего вызова и доезда бригады «скорой» до каждого нуждающегося в медицинской помощи».

Среди преимуществ ЕДЦ — новый регламент приема и передачи вызовов, основанный на единых алгоритмах, гарантия приема и выполнения каждого вызова, а также достоверности информации по всем этапам выполнения вызовов, сейчас практически с первого раза все могут дозвониться по телефонам скорой помощи 03, 103 и 112. Ведется постоянный on-line мониторинг за ходом и сроками выполнения вызова. Кроме того, у центра появилась возможность информировать пациента о времени прибытия бригады.

В настоящее время в ЕДЦ на областной станции  круглосуточно дежурят четыре  диспетчера: два диспетчера  по приему вызовов и два — по направлению вызовов, а также старший врач оперативно-диспетчерского отдела. Старшие врачи – это опытные специалисты, которые отвечают на вопросы, помогают в решении сложившейся проблемы.
Ежедневно в ЕДЦ поступает около 320 сигналов о помощи. Всего за время работы центра было получено более 73-х тысяч вызовов, передает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото из открытых источников

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Здравоохранение
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