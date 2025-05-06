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Семь новых машин неотложной медицинской помощи поступили в автопарк Самарской городской поликлиники №1. Автотранспорт был приобретен в рамках программы модернизация первичного звена здравоохранения, которая является одним из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.



Благодаря современным автомобилям врачи оперативно добираются до пациентов и охватывают большее количество вызовов. Кроме того, мобильные бригады используют машины для плановых осмотров, а также для оперативной транспортировки биоматериалов в лаборатории.



«Обновление автотранспорта – это значимый шаг в повышении качества медицинской помощи. Теперь наши специалисты могут быстрее и комфортнее добираться до пациентов, а также эффективнее выполнять свои задачи», - отметил главный врач поликлиники Василий Милованов.



На данный момент в распоряжении больницы 18 машин. Автотранспорт задействован ежедневно, включая выходные дни, обеспечивая работу дежурных специалистов.



Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 87 новых автомобилей LADA Granta медицинским учреждениям региона. До конца года в медучреждения Самарской области будет поставлено 110 единиц автотранспорта, в том числе специализированных машин «ГАЗ Соболь», оснащенных приемными устройствами и носилками. В общей сложности планируется приобрести 197 единиц автотранспорта.

Фото: минздрав СО