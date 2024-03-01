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Самарскую область посетили специалисты «Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России

1 марта 2024 17:41
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Эксперты отметили хорошую укомплектованность подразделений высококвалифицированными врачами.

Самарскую область с рабочим визитом посетили специалисты Национального медицинского исследовательского центра «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России.

Эксперты ознакомились с работой специализированных подразделений областной больницы им. В.Д. Середавина и Клиник СамГМУ, провели анализ организации оказания медицинской помощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия».

В министерстве здравоохранения прошло итоговое совещание под председательством руководителя ведомства Армена Беняна. В совещании приняли участие директор Клинического центра челюстно-лицевой, реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии, заведующий кафедрой челюстно-лицевой и пластической хирургии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, специалист отдела регионального сотрудничества научно-организационного управления НМИЦ Алексей Дробышев, главный внештатный челюстно-лицевой хирург Южного федерального округа, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Городской больницы № 20 г. Ростов-на-Дону, специалист отдела регионального сотрудничества научно-организационного управления НМИЦ Владимир Кононенко, заведующий отделом госпитализации, врач челюстно-лицевой хирург, ведущий сотрудник отдела организации оказания медицинской помощи научно-организационного управления НМИЦ Татьяна Давыдова, специалисты ведомства.

Эксперты отметили хорошую укомплектованность подразделений высококвалифицированными врачами.

Как подчеркнули специалисты НМИЦ, Самарская область является одним из немногих регионов, где в составе областной больницы имеются полноценное самостоятельное детское отделение челюстно-лицевой хирургии и отделение челюстно-лицевой хирургии для взрослого населения. Это позволяет им тесно взаимодействовать и соблюдать преемственность оказания помощи.

В рамках совещания обсудили необходимость обновления материально-технической базы, вопросы маршрутизации и взаимодействия со стоматологической службой в рамках оказания экстренной помощи.

«Благодарю специалистов Национального медицинского исследовательского центра за аудит работы специализированных отделений и методологическую помощь. Все экспертные оценки и предложения будут учтены при развитии службы по профилю «челюстно-лицевая хирургия», - отметил Армен Бенян.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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