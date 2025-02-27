Самарскую городскую станцию скорой помощи возглавил Евгений Гордон

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По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерством здравоохранения проводится работа по усовершенствованию работы экстренной службы, в том числе и кадровые изменения.

Сегодня министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов коллективу представил руководителя Самарской городской станции скорой медицинской помощи — Евгения Олеговича Гордона.

Евгений Олегович ветеран боевых действий, более 27 лет служил в правоохранительных органах. Работал директором Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи и по совместительству – директором Самарской станции скорой медицинской помощи. Последние 6 лет трудился помощником директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области. Его стаж работы составляет свыше 42 лет, на руководящих должностях с учетом службы – свыше 30 лет.

«Опыт работы Евгения Олеговича поможет развивать и улучшать качество оказания скорой медицинской помощи, а также выполнить все поставленные задачи», — отметил министр здравоохранения.

Кроме того, прорабатываются вопросы для улучшения деятельности службы скорой помощи региона — создание единого диспетчерского центра, устанавливается стандартная обработка заявок, а также в единую цифровую платформу интегрируется неотложная медицинская помощь. Также разрабатывается концепция увеличения ежемесячных выплат сотрудникам скорой помощи, в том числе водителям.