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Самарский врач-инфекционист рассказала о вирусных гепатитах

27 июля 2023 14:11
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Виды, меры профилактики и симптомы заболевания.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова:

 «Выделяют хронические гепатиты B, C и D. Они отличаются своим течением и методами лечения.

Ежегодно более 1 тысячи человек в области заболевают хроническим гепатитом C. Преимущественно это люди трудоспособного возраста от 25 до 50 лет. Заражение чаще всего происходит, когда кровь человека с гепатитом С через кожные покровы попадает в кровь другого человека.

Гепатиты A и E имеют другой механизм передачи. Основной путь передачи – водный. Зачастую гепатитом A болеют дети, подростки и молодые люди. В привычном понимании это желтуха. Эти гепатиты не имеют хронического течения. Это острая болезнь — человек заразился, прошел лечение, выздоровел, — и на этом процесс заканчивается.

 От гепатита A есть вакцина, она не входит в Национальный календарь прививок. Но если вы собираетесь выехать в тот регион, в котором уровень заболеваемости достаточно высокий, обезопасьте себя и пройдите вакцинацию.

 От гепатита B существует вакцина, и она входит в Национальный календарь прививок. Поэтому призываем родителей не отказываться от возможности защитить детей и обязательно делать прививки согласно календарю. Вакцинация — единственное средство защиты от гепатита B, эффективное практически в 100% случаев.

Специфической профилактики гепатита С не существует, то есть нет вакцины. Профилактика заключается в культуре здоровья и поведения.

Первыми симптомами острого гепатита могут быть повышение температуры, тошнота, рвота, боли в животе. Но следом за ними буквально через несколько дней отмечается потемнение мочи и кожа человека желтеет. Это и есть так называемая желтуха, которую чаще всего вспоминают, когда говорят о гепатитах.

Если после инфицирования вирусом гепатита С организм человека не смог самостоятельно или в ходе лечения с ним справиться, и вирус продолжает размножаться более 6 месяцев, значит заболевание перешло в хроническую форму. Хронический гепатит С возникает достаточно часто, в среднем у 3 из 4 человек, инфицированных гепатитом С.

Коварство хронических гепатитов С, в том, что 80-90% случаев человек не знает, когда он заразился, не чувствует ничего кроме каких-то специфических симптомов и узнает об инфицировании случайно при обследовании. Явных клинических симптомов, которые позволили бы заподозрить у себя хронический гепатит С, к сожалению, нет. Люди могут годами жить с этой инфекцией, не подозревая, что заражены.

Важно соблюдать меры безопасности для исключения заражения гепатитом С:
 использовать барьерные средства защиты при половых контактах
 отказаться от нанесения татуировок, пирсинга, необоснованных косметологических процедур, маникюра, педикюра в салонах, где используются нестерильные иглы и другие инструменты.

Если эти меры были не соблюдены, то в течение шести месяцев необходимо сдать анализ крови на антитела, которые вырабатываются в организме в ответ на появление вируса.

При обнаружении вируса следует обратиться к врачу, который назначит лечение».

 

Фото:   ru.freepik.com

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