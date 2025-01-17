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Какие заболевания являются противопоказаниями для купания в проруби?
Самарский врач – терапевт назвал 5 противопоказаний к купанию в проруби
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Самарский врач – терапевт назвал 5 противопоказаний к купанию в проруби

17 января 2025 17:25
64
Какие заболевания являются противопоказаниями для купания в проруби?

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

«Погружение в прорубь на Крещение - традиционный обряд, который для многих людей является символом очищения и обновления. Однако, есть противопоказания, при которых окунаться в прорубь не рекомендуется.

Какие заболевания являются противопоказаниями для купания в проруби?

Сердечно - сосудистые заболевания. Людям с заболеваниями сердца и сосудов стоит воздержаться от погружения в прорубь. Резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов и повысить артериальное давление.

Заболевания органов дыхания. Погружения в ледяную воду может обострить заболевания дыхательной системы: астму, хронический бронхит и др.

Заболевания нервной системы. Людям с эпилепсией, невралгией и другими заболеваниями нервной системы стоит быть особенно осторожными, так как перепад температур может вызвать ухудшение их состояния.

Заболевания кожи. Дерматит, псориаз и другие проблемы с кожными покровами при погружении в прорубь вызывают раздражение и распространение заболевания.

Беременность и период лактации. Беременным женщинам и кормящим матерям не рекомендуется погружаться в прорубь, так как это вызывает стресс для организма и негативно сказывается на здоровье ребёнка.

Если противопоказаний к погружению в прорубь нет, стоит соблюдать определённые правила:

Перед погружением сделайте разминку или пробежку, чтобы подготовить организм. Это поможет разогреть мышцы и снизить риск переохлаждения.

Не погружайтесь в прорубь в мокрой одежде.
Не находитесь в проруби более 1-2 минут.

 После купания разотрите тело полотенцем, переоденьтесь в сухую одежду и выпейте горячий чай, чтобы согреться. После этого избегайте переохлаждения, не находитесь на холоде и не пейте холодные напитки.

Перед принятием решения о погружении в прорубь проконсультируйтесь с врачом.

Помните: здоровье — это самое ценное, что у нас есть. Берегите себя и своих близких".

Теги: Медицина Самара

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