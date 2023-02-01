Самарский врач-онколог рассказал о факторах риска рака предстательной железы

148

За год у 1323 жителей Самарской области впервые выявлены злокачественные новообразования предстательной железы, из них у почти 900 человек — на ранних стадиях.

«Основным фактором риска развития рака простаты является возраст пациента. Ближе к 60 годам риск существенно возрастает. При этом сегодня все чаще рак диагностируют и у мужчин старше 45 лет. На развитие рака также влияют малоподвижный, сидячий образ жизни, вредные привычки — курение и употребление алкоголя», — рассказал заведующий онкологическим отделением (онкоурология) Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Горбачев.

Как и любое другое онкологическое заболевание, рак простаты на начальных стадиях может себя никак не проявлять.

При этом рак данной локализации не имеет однозначных и специфических симптомов. По мере развития болезни могут появляться нарушения мочеиспускания (учащённое, затрудненное).

«Для сохранения здоровья и «мужской силы» важно выявить болезнь на ранней стадии, — подчеркнул Андрей Львович. — Главным методом профилактики рака предстательной железы является контроль ПСА (простатоспецифический антиген). Увеличение уровня ПСА, либо изменение соотношения общего и свободного ПСА в крови — повод для незамедлительного обращения к специалисту и более углубленного обследования, даже если мужчину ничего не беспокоит».

В настоящее время скрининг ПСА у мужчин в возрасте свыше 45 лет входит в программу бесплатной диспансеризации, которую можно пройти в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО