Самарский врач-кардиолог: заболевания сердца можно предотвратить и контролировать с помощью здорового образа жизни

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Врач-кардиолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В. П. Полякова Анастасия Щербицкая:

"Сердечно-сосудистые заболевания – группа патологий, которая включает ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность, аритмии и пороки сердца. Многие из этих заболеваний можно предотвратить или замедлить их прогресс с помощью простых профилактических мер:

Поддерживать здоровый образ жизни.

Специалисты рекомендуют проводить не менее 30 минут в день на свежем воздухе. Регулярные физические нагрузки помогают укрепить сердце и сосуды, улучшить кровообращение и поддерживать нормальный уровень артериального давления: ходьба, плавание, езда на велосипеде или занятия спортом.Придерживаться правильного питания. Рацион должен быть богат фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирным мясом, рыбой, орехами и семечками. Ограничение потребления соли, жирных и трансжиров, быстрых углеводов и сахара снижает риск развития артериальной гипертензии, диабета и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Исключить употребление алкоголя и никотина.

Они способствуют повышению артериального давления, ухудшают кровоснабжение и увеличивают риск развития сердечных приступов и инсультов.

Своевременно проходить медицинские осмотры и контролировать показатели здоровья.

Контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови являются важными мерами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Соблюдение этих мер позволит сохранить здоровье сердца и сосудов, уменьшить риск сердечных проблем и наслаждаться активной и полноценной жизнью.

При возникновении следующих симптомов необходимо обратиться к специалисту:

• боль или дискомфорт в груди

• одышка

• усталость

• неправильное сердцебиение

• отечность ног, лодыжек или живота.Помните: заболевания сердца можно предотвратить и контролировать с помощью здорового образа жизни и своевременного медицинского наблюдения. Будьте внимательны к своему здоровью и своевременно обращайтесь за медицинской помощью."

Фото: минздрав СО