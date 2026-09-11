В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для родителей

Депутат Госдумы Валерий Селезнев 11 сентября выступил с инициативой сократить рабочую неделю на два часа для родителей несовершеннолетних детей, сохранив за ними прежний уровень заработной платы.

«Работа, дорога, школа, детский сад, кружки, домашние задания — обычный будний день родителей часто расписан до вечера. На самих детей времени остается всё меньше, поэтому предлагаю сократить рабочую неделю родителей несовершеннолетних детей на два часа без снижения зарплаты», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам парламентария, сейчас родители детей до 14 лет могут попросить работодателя установить неполный рабочий день, но при сокращении рабочего времени уменьшается и зарплата. Депутат считает, что такой вариант подходит далеко не всем семьям.

Селезнев напомнил, что ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о сокращении рабочей недели для родителей несовершеннолетних детей до 39 часов при сохранении полной заработной платы. При этом, по его мнению, необходимо предусмотреть более существенное уменьшение продолжительности рабочего времени.

Депутат отметил, что сокращение рабочей недели на два часа может существенно помочь семьям в повседневной жизни. По его словам, это позволит родителям раньше забирать детей, посещать с ними врачей и тренировки, а также уделять больше времени учебе. При этом заработная плата должна сохраняться в полном объеме.

Селезнев также напомнил, что ранее внесенный законопроект предусматривает дополнительную льготу для родителей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей. Им предлагается предоставлять один оплачиваемый выходной каждые три месяца, при этом неиспользованные дни можно будет накапливать.

В заключение депутат подчеркнул, что для поддержки семей с детьми необходимо улучшать условия повседневной жизни родителей. Он призвал предоставить им дополнительные два часа свободного времени каждую неделю и несколько оплачиваемых выходных в год, предложив коллегам поддержать эту инициативу при дальнейшей доработке законопроекта.