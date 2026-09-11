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На территории Самарской области объявлен ОТБОЙ «Ракетной опасности».
ОТБОЙ «Ракетной опасности»
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ОТБОЙ «Ракетной опасности»

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На территории Самарской области объявлен ОТБОЙ «Ракетной опасности».

На территории Самарской области объявлен ОТБОЙ «Ракетной опасности».

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