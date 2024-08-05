Самарский врач-кардиолог: что важно знать о роли физической активности в профилактике болезней сердца и сосудов

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Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Мария Скуратова:



«Сидячий образ жизни, автоматизация повседневных задач приводят к тому, что современный человек меньше двигается, развивается гиподинамия, и как следствие происходит негативное воздействие на сердце и сосуды.

Физическая активность, даже умеренная, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.



Что важно знать о роли физической активности в профилактике болезней сердца и сосудов?



Кардиоупражнения - основа физической активности для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Это бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание и другие виды упражнений, которые улучшают работу сердца и легких, а также способствуют увеличению силы и выносливости сердца, снижению артериального давления.

Еженедельная норма физической активности составляет 150-300 минут нагрузки низкой интенсивности или 75-150 минут - интенсивной нагрузки.

Важное условие – регулярность тренировок.

Увеличение кровоснабжения органов во время тренировки способствует более активному насыщению их кислородом и питательными веществами. Это существенно снижает риск развития гипертонической и ишемической болезни сердца, а также ожирения и сахарного диабета.

Физические нагрузки средней и низкой интенсивности способствуют снижению «вредной» фракции холестерина и повышению «полезной», что предупреждает развитие атеросклероза.

Тренировки способствуют ускорению обмена веществ, что положительно влияет на физическое здоровье, умственную деятельность, нормализацию веса и продолжительность жизни.



Физическая активность стимулирует выработку эндорфина, который повышает устойчивость организма к стрессам и увеличивает заряд энергии.

Тренированное сердце лучше выдерживает большие нагрузки.

Перед началом занятий при наличии заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом и получить разрешение на занятия.

Даже ежедневная утренняя гимнастика, состоящая из простых упражнений, положительно влияет на здоровье сердца».

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