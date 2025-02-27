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Самарский врач-иммунолог-аллерголог: "Крепкий иммунитет — это залог здоровья и активной жизни вашего ребенка"

27 февраля 2025 15:35
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На что необходимо обратить внимание для укрепления детского организма и профилактики ОРВИ и гриппа?

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Самарской области, заведующий детской поликлиникой, врач-иммунолог-аллерголог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Фарид Закиров:

 «Иммунитет — это естественный защитный механизм организма, который помогает бороться с инфекциями, вирусами и другими угрозами. У детей иммунная система сформирована не до конца, поэтому они более уязвимы к заболеваниям. Один из самых эффективных способов укрепления иммунитета ребенка — это профилактика.

На что необходимо обратить внимание для укрепления детского организма и профилактики ОРВИ и гриппа?

 Вакцинация. Прививки — это важный инструмент защиты от многих опасных заболеваний. Иммунизация помогает организму "запомнить" вирусы и бактерии, чтобы в будущем быстро на них реагировать. Своевременно делайте ребёнку прививки согласно национальному календарю вакцинации.

 Правильное питание. Сбалансированный рацион — залог крепкого иммунитета. Включайте в меню ребенка свежие овощи, фрукты, злаки, молочные продукты и нежирное мясо. Витамины А, С, D и цинк особенно важны для поддержки иммунной системы.

 Режим дня. Полноценный сон и регулярные физические нагрузки помогают укрепить организм. Ребёнку необходимо спать не менее 8–10 часов в сутки и проводить время на свежем воздухе.

 Гигиена. Приучайте ребенка к простым правилам гигиены — мыть руки перед едой, после прогулок и посещения общественных мест. Это поможет снизить риск заражения инфекциями.

 Закаливание. Умеренное закаливание помогает укрепить организм и сделать его более устойчивым к перепадам температуры.

Обратиться к врачу необходимо при появлении любых признаков ухудшения самочувствия. Если вы замечаете, что ребенок часто болеет, быстро устает и плохо переносит даже легкие простуды — это может быть сигналом ослабленного иммунитета. В таких случаях важно проконсультироваться с врачом - педиатром, который назначит дополнительные обследования и даст рекомендации по укреплению здоровья.

Крепкий иммунитет — это залог здоровья и активной жизни вашего ребенка. Помните, что профилактика и своевременная забота о здоровье помогут избежать многих проблем в будущем. Давайте вместе сделаем все возможное, чтобы наши дети росли сильными и здоровыми."

 

Фото:  freepik.com

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Здравоохранение
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