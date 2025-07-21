Самарский врач-гериатр рассказала о профилактике деменции

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Врач-гериатр гериатрического кабинета Самарской городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко Елена Бойкачева:



"Деменция — одна из основных причин зависимости от посторонней помощи и снижения качества жизни людей во всем мире.



Методы профилактики деменции:



Физическая активность. Работа мозга связана с состоянием нашей мышечной массы. После 40-45 лет человек начинает постепенно терять мышцы. Для замедления этого процесса необходимы тренировки минимум 150 минут в неделю — ходьба, плавание и лечебная физкультура.



Сбалансированное питание. Суточный рацион должен содержать:

- 1-1,5 г. белка на 1 килограмм веса

- 2-4 г. сложных углеводов на 1 килограмм веса

- жиров 0,8-1,5 г на 1 килограмм веса

- около 400 грамм овощей и фруктов в день

- 1,5 - 2 литра воды в день.

Умственная нагрузка. Мозгу необходимо давать нагрузку в течение всей жизни, чтобы он создавал новые нейронные связи: решать математические задачи, сканворды, выполнять задания на логику и память.



Полноценный сон. Необходимо спать не менее 7-8 часов, чтобы нервная система могла восстановиться за ночь.



Социальная активность. Регулярные социальные контакты помогают активировать области мозга, которые отвечают за речь и память.



Отказ от вредных привычек. Алкоголь и курение негативно влияют на работу головного мозга, каждая доза алкоголя разрушает нейроны.



Регулярно проходите диспансеризацию и профилактические осмотры, следите за состоянием органов и систем организма. Помните: любой сбой может привести к дисбалансу и развитию хронических заболеваний".

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