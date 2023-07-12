Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса 

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Определены победители Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Среди них – специалисты учреждений здравоохранения Самарской области.



Главный врач Новокуйбышевской больницы Светлана Шешунова заняла 3 место в номинации «Лучший руководитель медицинской организации».



Победителем в номинации «Лучший участковый педиатр» стала специалист Самарской больницы № 6 Юлия Савостина.



Юлия Савостина заботится о здоровье маленьких пациентов более 26 лет.



«На мое решение стать врачом повлияла бабушка, которая работала фельдшером. Уже в школе я поняла, что хочу стать врачом-педиатром. После интернатуры продолжила обучение в стенах Самарской городской больницы №6. Заведующая детским поликлиническим отделением Наталья Александровна Гречкина щедро делилась своим опытом и навыками. Влиться в профессию помогли и коллеги, с которыми на протяжении уже многих лет работаем вместе, - рассказала Юлия Савостина. - На протяжении всего детства и юношества до 18 лет мы наблюдаем за взрослением и формированием ребенка. Я работаю на одном участке с 1998 года, и много моих пациентов уже создали свои семьи, и сегодня я оказываю помощь уже новым поколениям детишек».



Участие в конкурсе помогло специалисту в оценке и совершенствовании своей работы.



«Времена меняются, а миссия медработников остается прежней - помогать людям при заболеваниях, травмах и других состояниях нарушения здоровья. Молодым врачам могу посоветовать быть внимательными к маленьким пациентам и их родителям, постоянно повышать свой профессиональный уровень. Педиатром быть здорово! Потому что дети - это самые благодарные пациенты, они заряжают позитивной энергией и врачу практически всегда виден положительный результат своей работы», - подчеркнула врач. Фото: минздрав СО