Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие разделено на два больших блока – работа секций и пленарное заседание.
В Самаре пройдет форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов «#НАМЕСТАХ.РФ»
круглогодичные курорты создадут в России на побережьях пяти морей к 2030 году
Круглогодичные курорты создадут в России на побережьях пяти морей к 2030 году
Минпромторг поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя
Минпромторг поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя
При использовании СИМ соблюдайте правила безопасности.
Региональная Госавтоинспекция: пользователь СИМ – полноценный участник дорожного движения
Дата праздника имеет символическое значение. 12 июля (по старому стилю) – день памяти святой Вероники, покровительницы фотографии.
Сегодня во всем мире любители и профессионалы фотодела отмечают свой праздник - День фотографа
Теперь предприниматели смогут получать до 2 млн рублей по ставке 7,5% годовых.
Региональный Гарантийный фонд запустил беззалоговый заём для предпринимателей
С начала года около 600 жителей региона прошли профобучение по социальным сертификатам
Участникам профилактических встреч полицейские презентовали буклеты и тематические памятки.
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с учащимися образовательных организаций
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.5
-0.99
EUR 99.68
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса 

12 июля 2023 14:24
158
Главный врач Новокуйбышевской больницы Светлана Шешунова заняла 3 место в номинации «Лучший руководитель медицинской организации». 

Определены победители Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Среди них – специалисты учреждений здравоохранения Самарской области. 

Главный врач Новокуйбышевской больницы Светлана Шешунова заняла 3 место в номинации «Лучший руководитель медицинской организации». 

Победителем  в номинации «Лучший участковый педиатр» стала специалист  Самарской больницы № 6 Юлия Савостина. 

Юлия Савостина заботится о здоровье маленьких пациентов более 26 лет.  

«На мое  решение стать врачом  повлияла бабушка, которая   работала фельдшером. Уже в школе я поняла, что хочу стать врачом-педиатром. После интернатуры продолжила обучение в стенах Самарской городской больницы №6. Заведующая детским поликлиническим отделением Наталья Александровна Гречкина щедро делилась своим опытом и навыками. Влиться в профессию помогли и  коллеги, с которыми на протяжении уже многих лет работаем вместе, - рассказала Юлия Савостина.  - На протяжении всего детства и юношества до 18 лет мы наблюдаем  за  взрослением и  формированием ребенка.  Я работаю на одном участке с 1998 года, и  много моих пациентов  уже создали свои семьи, и сегодня я оказываю помощь уже новым  поколениям детишек».  

Участие в конкурсе помогло специалисту в  оценке и совершенствовании своей работы. 

«Времена меняются, а миссия медработников остается прежней -  помогать людям при заболеваниях, травмах и других состояниях нарушения здоровья. Молодым врачам могу посоветовать быть внимательными к маленьким пациентам и их родителям, постоянно повышать свой профессиональный уровень. Педиатром быть здорово! Потому что дети -  это самые благодарные пациенты, они заряжают позитивной энергией и  врачу практически всегда виден положительный результат своей работы», - подчеркнула врач.  Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Главный врач Новокуйбышевской больницы Светлана Шешунова заняла 3 место в номинации «Лучший руководитель медицинской организации». 
12 июля 2023  14:24
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса 
158
В Самарской области клещи покусали больше трех тысяч человек
12 июля 2023  13:25
В Самарской области клещи покусали больше трех тысяч человек
173
Светлана Санталова стала победителем конкурса врачей в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях»
11 июля 2023  15:32
Светлана Санталова стала победителем конкурса врачей в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях»
486
Помните, взрослые всегда являются авторитетом и примером в соблюдении Правил дорожного движения.
11 июля 2023  15:22
Главный педиатр Тольятти напомнила правила профилактики детского травматизма на дорогах
469
Самарцев приглашают пройти диспансеризацию
11 июля 2023  11:59
Самарцев приглашают пройти диспансеризацию
414
Молодой человек нырнул на мелководье и получил тяжелый переломовывих шейного отдела позвоночника.
10 июля 2023  23:33
Нейрохирурги Мелитопольской областной больницы прооперировали пациента с «травмой ныряльщика»
594
От СамГМУ представлен тренажер для двигательной реабилитации «Ревайвер». Аналогов такой системы не существует.
10 июля 2023  22:28
Михаил Мурашко представил российские медицинские разработки на Международной выставке «Иннопром-2023»
542
По итогам приёма медицинский психолог для дальнейшего углубленного  обследования может направить пациента к психиатру или психотерапевту .
10 июля 2023  17:46
В поликлиниках региона организованы кабинеты для оказания психологической помощи
522
Специалисты Центра сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии в Сызрани  за время работы  оказали помощь более 250 пациентам.    
10 июля 2023  16:56
Экстренная и плановая помощь: кардиохирурги  в Сызрани спасают жизни и внедряют новые  методы  лечения  
502
Комплекс реконструктивных операций длился несколько лет.
10 июля 2023  16:35
Врачи сохранили руку пострадавшей от льва в Тамбове девочки и восстановили ее функции
491
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
9021
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
20544
Весь список
В центре внимания
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
12 июля 2023  11:16
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
219
Спортсмены на гоночных грузовиках, внедорожниках, багги, мотоциклах и квадроциклах уже преодолели степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской и Самарской областей.
11 июля 2023  18:11
В Самарскую область прибывают участники международного ралли «Шелковый путь»
672
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
10 июля 2023  13:54
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
1256
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 июля 2023  12:21
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
485
Специальные технические средства позволят повысить эффективность боевых действий.
7 июля 2023  18:54
Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО осмотрел созданный пункт управления связью
985
Весь список