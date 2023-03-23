Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящий момент линейка пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания Сбербанка для предпринимателей включает в себя четыре предложения.
В 2022 году более 55 тысяч предпринимателей Поволжья открыли расчетный счёт в Сбере
Приговором суда троим осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 9 лет.
Осуждены четверо жителей региона за совершение ряда преступлений в отношении жительницы поселка Береза
Говоря о структуре портфеля в Поволжском банке в иностранной валюте, стоит отметить, что объём в юанях вырос в 13 раз
Портфель вкладов населения в Сбербанке вырос на 7%
Это вдвое больше, чем за 2021 год.
В 2022 жители Поволжья совершили 2,9 млн транзакций по всем сервисам Sberpay
В завершение форума состоялась ярмарка профессий — участники показали свои резюме потенциальным работодателям.
Главное о карьере в Самарской области: в столице региона состоялся молодежный форум Общества «Знание»
Для участников марафона пройдут мастер-классы от экспертов фестиваля «Веснушка».
В Самарской области стартовал творческий марафон для студентов колледжей и техникумов
Маленький пациент поступил с травмой, полученной в результате неосторожного обращения с острым предметом.
Самарские офтальмологи спасли зрение ребенку с проникающей травмой глаза
Виктор Кудряшов отметил позитивную динамику по снижению числа случаев выявления употребления наркотиков.
Виктор Кудряшов провёл заседание антинаркотической комиссии
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.96
0.12
EUR 82.97
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские офтальмологи спасли зрение ребенку с проникающей травмой глаза

23 марта 2023 17:39
107
Маленький пациент поступил с травмой, полученной в результате неосторожного обращения с острым предметом.

В детское отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского поступил маленький пациент с травмой, полученной в результате неосторожного обращения с острым предметом. В процессе изготовления поделки ребенок случайно попал ножницами в глаз. Врачи-офтальмологи диагностировали проникающую травму глаза, ребенка госпитализировали и провели срочную операцию.

Травма пришлась на оптическую зону роговицы, которая отвечает за центральное зрение. Благодаря высокотехнологичному оборудованию и мастерству врачей-офтальмологов детского микрохирургического отделения в результате сложной операции удалось спасти глаз и зрение ребенку.

Сейчас 6-летняя Евгения чувствует себя хорошо, зрение в травмированном глазу после операции составляет 30%. Девочка находится под наблюдением врачей-офтальмологов больницы им. Т.И. Ерошевского.

«Произошло все в конце февраля: мы мастерили поделку, вырезали из картона, в какой-то момент ножницы соскочили и попали в глаз. Обратились в больницу имени Ерошевского, нас оперативно приняли, провели осмотр, сказали, что травма очень серьезная, нужна операция и госпитализация. Когда поступили, глаз практически не видел, после операции зрение появилось. Сейчас все хорошо, глаз не беспокоит, видит. Мы очень благодарны нашему лечащему врачу Андрею Евгеньевичу, хороший и внимательный доктор, спасибо ему большое», - отметила мама Анастасия Мороз.

Из-за травмы хрусталик оказался поврежден, и летом ребенку предстоит еще одна операция по замене хрусталика на искусственный - интраокулярную линзу.

«Травма пришлась на оптическую зону роговицы: острие ножниц разрезало прозрачную оболочку глаза, повредило внутренние структуры глаза и хрусталик. Зрение ребенка резко снизилось, – рассказал заведующий детским офтальмологическим микрохирургическим отделением №5 больницы им. Т.И.Ерошевского Андрей Синеок. – Центральная часть прозрачной оболочки глаза отвечает за особенно четкое зрение у человека, она очень тонкая по толщине - порядка 0,5 мм. Проведение операции в этой части требует «ювелирных» навыков, так как необходимо сохранить первоначальную форму роговицы. Нам удалось восстановить целостность и форму прозрачной оболочки, структур глаза и сохранить зрение».

Ежегодно с различными травмами глаз в детское отделение областной офтальмологической больницы поступает около 50 детей.

Врачи-офтальмологи напоминают: важно разъяснять детям правила поведения, и обеспечивать их безопасность во время занятий творчеством, игр с потенциально травмоопасными предметами (ножницы, карандаши, ручки, деревянные стрелы, игрушечные пистолеты, дротики и т.п.).

Если все-таки травмы не удалось избежать, необходимо срочно обратиться к врачу-офтальмологу или в кабинет неотложной помощи больницы им. Т.И.Ерошевского. Только своевременно оказанная медицинская помощь может предотвратить серьезные последствия и потерю зрения.

Неотложная офтальмологическая помощь в приемном отделении больницы им. Т.И.Ерошевского оказывается круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни. Прием ведется по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158, главный корпус (приемное отделение). Тел.: (846) 323-00-40.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Строительство шестиэтажной поликлиники в Куйбышевском районе Самары началось в 2021 году. На сегодняшний день готовность объекта — более 70%.
17 марта 2023, 20:29
Сегодня в здании будущей поликлиники в Волгаре прошла экскурсия для учащихся Самарского медицинского колледжа
Строительство шестиэтажной поликлиники в Куйбышевском районе Самары началось в 2021 году. На сегодняшний день готовность объекта — более 70%. Здравоохранение
1275
Областной госпиталь является одним из ключевых учреждений в проекте «Возвращение».
15 марта 2023, 14:17
В Самарском госпитале для ветеранов войн состоялось заседание Попечительского совета
Областной госпиталь является одним из ключевых учреждений в проекте «Возвращение». Здравоохранение
958
В 2015 году были  открыты так называемые прямые противовирусные препараты, которые изменили всю терапию для таких пациентов.
14 марта 2023, 20:34
Главный инфекционист региона рассказала о профилактике и лечении вирусного гепатита С
В 2015 году были  открыты так называемые прямые противовирусные препараты, которые изменили всю терапию для таких пациентов. Здравоохранение
1464
Здравоохранение
Маленький пациент поступил с травмой, полученной в результате неосторожного обращения с острым предметом.
23 марта 2023  17:39
Самарские офтальмологи спасли зрение ребенку с проникающей травмой глаза
107
Пункты представляют собой мобильные модули, в которых размещаются фельдшерские бригады.
23 марта 2023  14:45
Экстренная помощь при ДТП: в Самарской области начал работу новый трассовый медицинский пункт
178
ВОЗ назвала очень высоким риск распространения холеры на глобальном уровне
23 марта 2023  09:58
ВОЗ назвала очень высоким риск распространения холеры на глобальном уровне
230
Электронный рецепт – это юридически значимый документ в электронной форме, современный аналог классического назначения на бумажном носителе.
22 марта 2023  15:25
Жители Самарской области могут предварительно заказать лекарства в аптеках своего города по электронному рецепту
544
Заменять воду другими напитками нельзя: любую другую жидкость организм воспринимает как еду, и тратит дополнительную энергию на её переваривание
22 марта 2023  14:21
Врач: при расчете необходимого количества воды в сутки следует учитывать возраст и род деятельности человека
673
В Нефтегорском районе появятся новые ФАПы
22 марта 2023  13:11
В Нефтегорском районе появятся новые ФАПы
415
Адаптации молодых специалистов способствуют меры социальной поддержки.
21 марта 2023  20:25
За год коллектив Октябрьской центральной городской больницы пополнили 5 выпускников медицинских колледжей и вузов
1223
За последний год признаки патологий удалось выявить у 106 пациентов.
21 марта 2023  16:37
Специалисты Большечерниговской больницы эффективно выявляют нарушения ритма и проводимости сердца
615
Одним из важных профилактических обследований является флюорография. Подростки с 15 лет и взрослые жители должны проходить ее ежегодно.
21 марта 2023  14:06
Жителям региона медработники настоятельно рекомендую регулярно посещать поликлиники с профилактической целью
686
Обострение кожных заболеваний весной обусловлено рядом факторов.
20 марта 2023  16:53
Тольяттинский врач о факторах риска развития кожных болезней и основных правилах профилактики
754
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
5689
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
17247
Весь список
В центре внимания
23 марта 2023  13:28
"Людей в беде не бросим!": Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с пожаром в доме Челышева
787
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
23 марта 2023  13:23
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
227
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
23 марта 2023  09:31
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
254
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
22 марта 2023  12:40
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
487
На выставке MITT Самарская область презентовала яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ - LADA Niva Trаvel, созданной для автомобильных путешествий по России.
21 марта 2023  16:46
Туристические возможности Самарской области представили на федеральном уровне
538
Весь список