Самарские офтальмологи спасли зрение ребенку с проникающей травмой глаза

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В детское отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского поступил маленький пациент с травмой, полученной в результате неосторожного обращения с острым предметом. В процессе изготовления поделки ребенок случайно попал ножницами в глаз. Врачи-офтальмологи диагностировали проникающую травму глаза, ребенка госпитализировали и провели срочную операцию.



Травма пришлась на оптическую зону роговицы, которая отвечает за центральное зрение. Благодаря высокотехнологичному оборудованию и мастерству врачей-офтальмологов детского микрохирургического отделения в результате сложной операции удалось спасти глаз и зрение ребенку.



Сейчас 6-летняя Евгения чувствует себя хорошо, зрение в травмированном глазу после операции составляет 30%. Девочка находится под наблюдением врачей-офтальмологов больницы им. Т.И. Ерошевского.



«Произошло все в конце февраля: мы мастерили поделку, вырезали из картона, в какой-то момент ножницы соскочили и попали в глаз. Обратились в больницу имени Ерошевского, нас оперативно приняли, провели осмотр, сказали, что травма очень серьезная, нужна операция и госпитализация. Когда поступили, глаз практически не видел, после операции зрение появилось. Сейчас все хорошо, глаз не беспокоит, видит. Мы очень благодарны нашему лечащему врачу Андрею Евгеньевичу, хороший и внимательный доктор, спасибо ему большое», - отметила мама Анастасия Мороз.



Из-за травмы хрусталик оказался поврежден, и летом ребенку предстоит еще одна операция по замене хрусталика на искусственный - интраокулярную линзу.



«Травма пришлась на оптическую зону роговицы: острие ножниц разрезало прозрачную оболочку глаза, повредило внутренние структуры глаза и хрусталик. Зрение ребенка резко снизилось, – рассказал заведующий детским офтальмологическим микрохирургическим отделением №5 больницы им. Т.И.Ерошевского Андрей Синеок. – Центральная часть прозрачной оболочки глаза отвечает за особенно четкое зрение у человека, она очень тонкая по толщине - порядка 0,5 мм. Проведение операции в этой части требует «ювелирных» навыков, так как необходимо сохранить первоначальную форму роговицы. Нам удалось восстановить целостность и форму прозрачной оболочки, структур глаза и сохранить зрение».



Ежегодно с различными травмами глаз в детское отделение областной офтальмологической больницы поступает около 50 детей.



Врачи-офтальмологи напоминают: важно разъяснять детям правила поведения, и обеспечивать их безопасность во время занятий творчеством, игр с потенциально травмоопасными предметами (ножницы, карандаши, ручки, деревянные стрелы, игрушечные пистолеты, дротики и т.п.).



Если все-таки травмы не удалось избежать, необходимо срочно обратиться к врачу-офтальмологу или в кабинет неотложной помощи больницы им. Т.И.Ерошевского. Только своевременно оказанная медицинская помощь может предотвратить серьезные последствия и потерю зрения.



Неотложная офтальмологическая помощь в приемном отделении больницы им. Т.И.Ерошевского оказывается круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни. Прием ведется по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158, главный корпус (приемное отделение). Тел.: (846) 323-00-40.

Фото: минздрав СО