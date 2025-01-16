Самарские хирурги удалили швейную иглу из грудной клетки восьмимесячного ребёнка

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В травмпункт Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина обратились родители с восьмимесячной девочкой. По их словам ребёнок сильно капризничал. Специалисты во время осмотра отметили, девочка поджимала ножку, а её рука подвисала.

Врачи провели диагностические исследования - рентген ключицы и тазобедренного сустава. По результатам исследования определили, что в грудной клетке ребёнка находилось инородное тело — швейная игла. Случай оказался непростым: возможно, в результате падения игла зашла чрез кожу снаружи, проткнув насквозь ребро. В результате чего у девочки были затрудненные движения левыми рукой и ногой. Медицинские работники оперативно приняли решение об операции и безопасно удалили инородное тело.

Детский хирург областной клинической больницы Дмитрий Быков отметил, что если бы игла оказалась на 2 сантиметра выше, она могла бы попасть в сердце, что создало бы непосредственную угрозу для жизни.

"Этот случай подчеркивает, насколько важно родителям быть внимательными к нашим детям. Малыши исследуют мир вокруг себя и могут столкнуться с различными ситуациями. Поэтому не оставляйте детей без присмотра и убирайте посторонние и опасные предметы. Иногда незаметная деталь может привести к серьезным последствиям," - отметила главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по педиатрии Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина Наталья Короткова.

Операция прошла успешно и в настоящее время состояние девочки стабильное. Она чувствует себя хорошо и выписана домой. Врачи призывают родителей следить за безопасностью детей и быть внимательными к любым изменениям в их поведении.

Фото: минздрав СО