Самарская служба скорой медпомощи отмечает 90-летие

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В настоящее время в структуре Самарской городской станции скорой медицинской помощи:

‍Более 1800 сотрудников

184 единицы специализированного автотранспорта

‍Около 100 круглосуточных бригад

‍Круглосуточно работают до 20 диспетчеров оперативного отдела и 3 старших врача.

«Славная история службы начинается с далекого 1935 года. Тогда ежедневно на круглосуточное дежурство выходило всего 2 врача, акушерка и 3 санитарки. Помощь оказывалась на трёх санитарных машинах. Сегодня Самарская станция является одним из крупнейших медицинских учреждений. Ежегодно специалисты службы осуществляют порядка 350 тысяч вызовов. Основные задачи не меняются, они всегда были и остаются – это оказание качественной экстренной медицинской помощи», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в службе скорой помощи работают люди, которые пришли в профессию по призванию. Они готовы прийти на помощь каждому пациенту.

«От имени министерства здравоохранения, от всего медицинского сообщества и от себя лично искренне поздравляю сотрудников и ветеранов с 90-летием образования специализированной службы, на счету которой за эти годы – тысячи спасённых жизней. Вы, как никто другой, знаете высокую цену здоровья человека, которое зачастую зависит от вашего профессионализма и оперативности. Спасибо за вашу преданность делу и за огромную ответственность в работе. Желаю вам благополучия, и, конечно, крепкого здоровья!», -отметил Андрей Орлов.

Фото: минздрав СО