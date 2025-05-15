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Самарская служба скорой медпомощи отмечает 90-летие

15 мая 2025 19:17
99
Руководитель ведомства подчеркнул, что в службе скорой помощи работают люди, которые пришли в профессию по призванию. Они готовы прийти на помощь каждому пациенту.

В настоящее время в структуре Самарской городской станции скорой медицинской помощи:
‍Более 1800 сотрудников
184 единицы специализированного автотранспорта
‍Около 100 круглосуточных бригад
‍Круглосуточно работают до 20 диспетчеров оперативного отдела и 3 старших врача.

«Славная история службы начинается с далекого 1935 года. Тогда ежедневно на круглосуточное дежурство выходило всего 2 врача, акушерка и 3 санитарки. Помощь оказывалась на трёх санитарных машинах. Сегодня Самарская станция является одним из крупнейших медицинских учреждений. Ежегодно специалисты службы осуществляют порядка 350 тысяч вызовов. Основные задачи не меняются, они всегда были и остаются – это оказание качественной экстренной медицинской помощи», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в службе скорой помощи работают люди, которые пришли в профессию по призванию. Они готовы прийти на помощь каждому пациенту.

«От имени министерства здравоохранения, от всего медицинского сообщества и от себя лично искренне поздравляю сотрудников и ветеранов с 90-летием образования специализированной службы, на счету которой за эти годы – тысячи спасённых жизней. Вы, как никто другой, знаете высокую цену здоровья человека, которое зачастую зависит от вашего профессионализма и оперативности. Спасибо за вашу преданность делу и за огромную ответственность в работе. Желаю вам благополучия, и, конечно, крепкого здоровья!», -отметил Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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Руководитель ведомства подчеркнул, что в службе скорой помощи работают люди, которые пришли в профессию по призванию. Они готовы прийти на помощь каждому пациенту.
15 мая 2025  19:17
Самарская служба скорой медпомощи отмечает 90-летие
99
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