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Россиянам рассказали о  о вреде избыточного потребления соли

14 марта 2023 14:18
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Проблема высокого потребления соли напрямую влияет на продолжительность жизни россиян.

Эксперты НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России показали, что избыточное потребление соли вносит значительный вклад в высокую смертность российской популяции, прежде всего у мужчин.

Избыточное потребление соли повышает риск смерти среди российских мужчин на 41%;

Наличие привычки досаливания пищи увеличивает этот риск до 50%.

По данным эпидемиологических исследований НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, частота избыточного потребления соли остается высокой:

45% — среди лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
44% — у лиц с инфарктом миокарда;
42% — лиц с перенесённым мозговым инсультом;
46% — у лиц с ишемической болезнью сердца;
43% — среди лиц с сахарным диабетом.

Для контроля количества потребляемой соли:
Покупайте продукты без её содержания;
Готовьте самостоятельно, а не пользуйтесь услугами общепита.

Исследование центра также показали, что в продукты питания для детей до 3 лет добавляется соль, но не указывается ее количество, сообщает пресс-служба минздрава России.

 

Фото:   ru.freepik.com

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