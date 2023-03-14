Россиянам рассказали о  о вреде избыточного потребления соли

Эксперты НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России показали, что избыточное потребление соли вносит значительный вклад в высокую смертность российской популяции, прежде всего у мужчин.
Избыточное потребление соли повышает риск смерти среди российских мужчин на 41%;
Наличие привычки досаливания пищи увеличивает этот риск до 50%.
По данным эпидемиологических исследований НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, частота избыточного потребления соли остается высокой:
45% — среди лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
44% — у лиц с инфарктом миокарда;
42% — лиц с перенесённым мозговым инсультом;
46% — у лиц с ишемической болезнью сердца;
43% — среди лиц с сахарным диабетом.
Для контроля количества потребляемой соли:
Покупайте продукты без её содержания;
Готовьте самостоятельно, а не пользуйтесь услугами общепита.
Исследование центра также показали, что в продукты питания для детей до 3 лет добавляется соль, но не указывается ее количество, сообщает пресс-служба минздрава России.
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