Россиянам рассказали о  о вреде избыточного потребления соли

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Эксперты НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России показали, что избыточное потребление соли вносит значительный вклад в высокую смертность российской популяции, прежде всего у мужчин.



Избыточное потребление соли повышает риск смерти среди российских мужчин на 41%;



Наличие привычки досаливания пищи увеличивает этот риск до 50%.



По данным эпидемиологических исследований НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, частота избыточного потребления соли остается высокой:



45% — среди лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

44% — у лиц с инфарктом миокарда;

42% — лиц с перенесённым мозговым инсультом;

46% — у лиц с ишемической болезнью сердца;

43% — среди лиц с сахарным диабетом.



Для контроля количества потребляемой соли:

Покупайте продукты без её содержания;

Готовьте самостоятельно, а не пользуйтесь услугами общепита.



Исследование центра также показали, что в продукты питания для детей до 3 лет добавляется соль, но не указывается ее количество, сообщает пресс-служба минздрава России.

Фото: ru.freepik.com