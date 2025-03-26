Россиянам могут урезать услуги по ДМС из-за рекордной медицинской инфляции

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По итогам 2024 года уровень медицинской инфляции в России достиг 12,7%, а прогнозы на 2025 год указывают на возможное повышение до 13%, говорится в исследовании страхового брокера Remind на основе данных крупнейших страховых компаний. Это может повлиять на увеличение стоимости и изменение условий предложения полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).

«Медицинская инфляция по итогам 2024 года, по данным страховых компаний, составила 12,7%. <...> Инфляция в этом сегменте по итогам 2024 года составила 10,5%, а общий рост цен в стране — 9,52%», — говорится в исследовании, информацию из которого передает РБК.

Представители страхового сектора прогнозируют рост цен на медицинские услуги на 13% в 2026 году. Рост цен на медицинские услуги определяется рядом факторов: общая инфляция товаров и услуг, повышение зарплат, удорожание логистики, усиление спроса в коммерческом медицинском секторе на фоне повышения покупательной способности в регионах РФ, а также уменьшение доступности услуг в рамках ОМС. Отдельное воздействие на цены оказало изменение валютного курса, что привело к подорожанию расходных материалов и медицинского оборудования, закупаемых за границей, объяснил директор департамента развития продуктов медицинского страхования и страхования жизни компании «Зетта Страхование жизни» Алексей Вигдорчик, пишет Ура.ру.