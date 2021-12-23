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При резком понижении температуры правильно планируйте свое пребывание на открытом воздухе, чтобы оно не было слишком длительным.
Рекомендации специалистов: как уберечь здоровье в морозы
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Рекомендации специалистов: как уберечь здоровье в морозы

23 декабря 2021 21:08
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При резком понижении температуры правильно планируйте свое пребывание на открытом воздухе, чтобы оно не было слишком длительным.

Специалисты Самарского областного центра  медицинской профилактики — Центра общественного здоровья подготовили рекомендации, как уберечь здоровье в условиях мороза.

При резком понижении температуры правильно планируйте свое пребывание на открытом воздухе, чтобы оно не было слишком длительным.

Одежда должна быть легкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти. Желательно одеваться в несколько слоев вместо одного-двух, что создаст необходимую воздушную прослойку, будет удерживать тепло. Два тонких свитера согреют лучше, чем один толстый. Очень важно носить головной убор, его отсутствие увеличивает потерю тепла на 30%.

Обувь должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног. Желательно надевать шерстяные носки, если нет, то можно использовать две пары хлопчатобумажных.

Правильно, сбалансировано питайтесь. Здоровая пища даст энергию телу, поможет ему справиться с последствиями сильных морозов. А перед выходом из дома дополнительно съешьте что-нибудь горячее, выпейте чашку чая.

На морозе старайтесь не стоять, а двигаться, особенно когда ждете на остановке общественный транспорт.

Дышать на морозе нужно медленно, неглубоко и желательно носом. Наша носовая полость устроена таким образом, что когда воздух доходит до бронхов и легких, то он успевает согреться.

Если чувствуете, что замерзаете, не терпите. Зайдите в магазин, салон сотовой связи, согрейтесь, а потом продолжайте путь.

Если вы все-таки обморозились, то обмороженные участки тела нельзя быстро нагревать, например, сразу подставлять пальцы под горячую воду. Совершенно недопустимо интенсивно растирать поврежденное место, особенно снегом, как советуют некоторые интернет-источники. Дома можно аккуратно отогреть пострадавшую часть тела.

Не нужно верить распространенному мифу, что алкоголь, «нейтрализует» мороз, помогает не замерзнуть. На самом деле все не так. Согревает на морозе не алкоголь, а его свойство расширять сосуды. В итоге организм быстро отдает тепло, автоматически происходит обратный эффект – тело начинает замерзать. Передавая тепло коже, организм забирает его у жизненно важных внутренних органов. Такая «стратегия» грозит сильным опьянением и отравлением, что может привести к трагическим последствиям. Опьянение на сильном морозе – частая причина смерти от переохлаждения.

Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре, сообщили в пресс-служба минспорта.

 

Фото:   pixabay

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Здравоохранение
При резком понижении температуры правильно планируйте свое пребывание на открытом воздухе, чтобы оно не было слишком длительным.
23 декабря 2021  21:08
Рекомендации специалистов: как уберечь здоровье в морозы
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