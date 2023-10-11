Реабилитационные услуги на дому семьям с детьми в Самарской оказывают выездные бригады специалистов

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В Самарской области работают выездные реабилитационные бригады, бесплатно оказывающие помощь семьям с детьми-инвалидами. Такие бригады появились в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Доступная среда в Самарской области».

Улучшение качества жизни семей с детьми, в том числе с детьми с инвалидностью – важная задача областного Правительства.

Главная миссия данного социального сервиса - оказание своевременной доступной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями, которые не могут приехать или прийти для получения услуг в реабилитационные центры.

В настоящее время в регионе на базе реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья работают четыре выездные реабилитационные бригады.

В сентябре одна из выездных бригад появилась в тольяттинском реабилитационном центре «Виктория». Ее услугами теперь пользуется многодетная мама Алина Хуметкулиева. Она воспитывает троих детей, из которых двое — инвалиды с рождения. Это пятилетняя родная дочь Галия и шестилетняя приемная - Владлена, паллиативный ребенок. Впервые женщина обратилась в реабилитационный центр более четырех лет назад. Благодаря работе выездных реабилитационных бригад, теперь ей не нужно тратить время и силы на поездки в реабилитационный центр. Алина уже успела отметить эффективность реабилитационных занятий - заметны улучшения в состоянии Владлены.

«С двумя детьми, один из которых паллиативный, сложно выезжать куда-либо. Но ребятам нужна реабилитация. Я очень рада, что к нам приезжает выездная бригада разных специалистов. Это ощутимая помощь. Когда девочка появилась в нашей семье, она ни на что не реагировала, не ощущала своего тела. Теперь она реагирует на голоса, следит за мной взглядом, показывает эмоции, двигается, смеется», - делится мама Алина.

Состав бригады формируется в зависимости от необходимых ребенку и его семье социальных услуг. Специалисты реабилитационных центров - психолог, логопед, дефектолог, врач-невролог, врач-педиатр, медсестра по массажу - на протяжении 10 рабочих дней выезжают в семьи, проводят психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в развитии ребенка и дальнейшие занятия по их коррекции, оказывают социально-медицинские услуги. Все услуги предоставляются бесплатно.

Одна из основных задач специалистов при оказании услуг на дому - это вовлечение родителей в участие в реабилитационном процессе. Регулярность реабилитационных действий очень важна. Родители учатся тому, как организовать удобное пространство для ребенка, распознавать его особые потребности, а также получают практические навыки реабилитации и ухода за своим ребенком в домашних условиях. Все это позволяет поддерживать состояние детей на достигнутом уровне и развивать.

Как рассказал директор Тольяттинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» Эдуард Михайлов, благодаря новому социальному сервису, услуги центра стали доступны самым «тяжелым» детям-инвалидам, проживающим в Тольятти, Жигулевске и Ставропольском районе. В день реабилитационная выездная бригада успевает посетить 2 семьи.

«Среди ребят-инвалидов есть нетранспортабельные. Перемещаться по городу в таких случаях сложно, некомфортно и опасно для самих детей. В связи с этим мы сформировали мобильную бригаду из наших специалистов для оказания реабилитационной помощи на дому. Было закуплено реабилитационное и диагностическое оборудование, специальный автомобиль, а также проведено обучение специалистов», - рассказывает директор центра.

За время работы данного сервиса реабилитационную помощь на дому получили более 60 семей региона.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области