Почти 1000 специалистов медицинской отрасли приняли участие в отборе в кадровый проект «СамЗдрав-2030»

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По итогам отбора участниками проекта стали около 300 организаторов здравоохранения, врачей, средних медработников, студентов, преподавателей, представителей других профессий.



"В конце сентября минздравом Самарской области запущен масштабный кадровый проект «СамЗдрав-2030», который направлен на формирование команды медицинских и управленческих кадров, готовых стать соавторами дальнейшего развития системы здравоохранения в регионе, - рассказала руководитель управления медицинского образования и профессионального развития министерства здравоохранения Самарской области Галина Богатырева. - На этапе очного отбора представители ведомства и главные внештатные специалисты применяли комплексный подход к выявлению и оценке заинтересованности, потенциальной вовлеченности и инициативности перспективных специалистов".



По итогам отбора лучшие участники проекта смогут:

повысить компетенции на рабочих местах и подняться по карьерный лестнице

пройти стажировку в ведущих национальных медицинских и исследовательских центрах

участвовать в организации здравоохранения региона и цифровой трансформации.



"С 2025 года в рамках новых национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" будем реализовывать мероприятия, направленные на инновационное развитие здравоохранения, основывающееся на пациентоцентричности и цифровой трансформации. Активно будем привлекать к их реализации наших коллег - участников проекта", - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Фото: минздрав СО