Офтальмолог назвала опасную причину появления мушек перед глазами

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Появление черных точек или мушек перед глазами может говорить об отслойке сетчатки. Об этом «Газете.Ru» рассказала офтальмолог клиники «Семейная» Эльвира Шихалиева, пишут "Известия".

По словам врача, пациенты довольно часто обращаются к офтальмологу из-за мушек перед глазами. Они возникают как следствие деструкции стекловидного тела.

«Стекловидное тело занимает около 2/3 объема глазного яблока и обеспечивает прохождение света к сетчатке, поэтому любая его патология требует внимания врача. В норме стекловидное тело прозрачное, но с возрастом оно может утратить однородную структуру и прозрачность. Как следствие — нарушение зрения», — отметила Шихалиева.

Она уточнила, что деструкция стекловидного тела не считается серьезной патологией, но требует регулярных осмотров врача.

«Во время осмотра нужно как можно более точно и подробно описать мушек, ведь они бывают разными по интенсивности. Бывает так, что помехи зрению появляются только при ярком освещении. А бывает так, что помехи присутствуют всегда и доставляют массу неудобств: из-за мушек человек не может читать или работать за компьютером», — пояснила врач.

Шихалиева отнесла к причинам данного явления стрессы, переутомление, дефицит железа в рационе, ухудшение здоровья глаз.

«Например, «черные точки» перед глазами могут появиться как реакция на травму глаза, попадание в глаз инородного тела. Или же при отслойке сетчатки. В последнем случае также возможно ухудшение остроты зрения, появление перед глазами вспышек и искр. Конечно, подобные симптомы должны насторожить и стать поводом немедленного обращения к врачу, ведь отслойка сетчатки или травма могут привести к слепоте», — объяснила она.

Офтальмолог отметила, что особенно внимательными должны быть люди, страдающие близорукостью, поскольку у них повышен риск отслойки сетчатки.

Кроме того, внимание на появление мушек перед глазами стоит обратить людям с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, атеросклерозом, остеохондрозом.

«При всех этих заболеваниях появление «мушек» может означать серьезный сбой в организме. И очень важно вовремя диагностировать заболевание и назначить лечение», — сказала врач.

Фото: freepik.com