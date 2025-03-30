Офтальмолог назвала опасную причину появления мушек перед глазами

Появление черных точек или мушек перед глазами может говорить об отслойке сетчатки. Об этом «Газете.Ru» рассказала офтальмолог клиники «Семейная» Эльвира Шихалиева, пишут "Известия".
По словам врача, пациенты довольно часто обращаются к офтальмологу из-за мушек перед глазами. Они возникают как следствие деструкции стекловидного тела.
«Стекловидное тело занимает около 2/3 объема глазного яблока и обеспечивает прохождение света к сетчатке, поэтому любая его патология требует внимания врача. В норме стекловидное тело прозрачное, но с возрастом оно может утратить однородную структуру и прозрачность. Как следствие — нарушение зрения», — отметила Шихалиева.
Она уточнила, что деструкция стекловидного тела не считается серьезной патологией, но требует регулярных осмотров врача.
«Во время осмотра нужно как можно более точно и подробно описать мушек, ведь они бывают разными по интенсивности. Бывает так, что помехи зрению появляются только при ярком освещении. А бывает так, что помехи присутствуют всегда и доставляют массу неудобств: из-за мушек человек не может читать или работать за компьютером», — пояснила врач.
Шихалиева отнесла к причинам данного явления стрессы, переутомление, дефицит железа в рационе, ухудшение здоровья глаз.
«Например, «черные точки» перед глазами могут появиться как реакция на травму глаза, попадание в глаз инородного тела. Или же при отслойке сетчатки. В последнем случае также возможно ухудшение остроты зрения, появление перед глазами вспышек и искр. Конечно, подобные симптомы должны насторожить и стать поводом немедленного обращения к врачу, ведь отслойка сетчатки или травма могут привести к слепоте», — объяснила она.
Офтальмолог отметила, что особенно внимательными должны быть люди, страдающие близорукостью, поскольку у них повышен риск отслойки сетчатки.
Кроме того, внимание на появление мушек перед глазами стоит обратить людям с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, атеросклерозом, остеохондрозом.
«При всех этих заболеваниях появление «мушек» может означать серьезный сбой в организме. И очень важно вовремя диагностировать заболевание и назначить лечение», — сказала врач.
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