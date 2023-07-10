Нейрохирурги Мелитопольской областной больницы прооперировали пациента с «травмой ныряльщика»

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В Запорожской области молодой мужчина нырнул на мелководье и получил тяжелый переломовывих шейного отдела позвоночника. Спасли жизнь пострадавшему в Мелитопольской областной больнице.



Во время операции нейрохирурги использовали современный малотравматичный передний доступ к шейному отделу позвоночника, а тело поврежденного позвонка заменено фрагментом тазовой кости пациента.



— Пациент переведен в областную больницу из Васильевки. Пациент пережил остановку дыхания, давление стабилизировали вазопрессорными препаратами. Это результат спинального шока вследствие ушиба шейного отдела спинного мозга в момент травмы. Анамнез травмы, к сожалению, достаточно стандартный: решил нырнуть в бассейн, о глубине не подумал, как результат — тяжелейшая травма, — сообщил нейрохирург Мелитопольской областной больницы Дмитрий Закондырин.



В результате травмы у пострадавшего были полностью разрушены передние отделы 5-го шейного позвонка, нарушена статика шейного отдела позвоночника, в зоне перелома была гематома, мягкие ткани сильно повреждены.



Доступ специалисты проводили спереди между щитовидной железой и сонной артерией. Поврежденное тело позвонка убрали, вывих вправили, выполнили декомпрессию спинного мозга. Чтобы восстановить высоту позвоночника взяли фрагмент тазовой кости. Это стандартная методика.



После стабилизации состояния пациента ждет реабилитация, сообщает пресс-служба минздрава России.

Фото: пресс-служба минздрава России