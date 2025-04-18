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В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» Нефтегорскую центральную районную больницу пополнили два новых автомобиля для оказания неотложной медицинской помощи. На данный момент в автопарке больницы насчитывается 14 машин. Транспортные средства используются для транспортировки пациентов в медицинские учреждения на госпитализацию и диспансерные осмотры, в случае экстренных вызовов и доставки льготных лекарственных препаратов.



«Мы работаем на два района — Нефтегорский и Алексеевский, и теперь можем оперативно доставлять медработников на расстояния до 60 км», - подчеркивает главный врач Нефтегорской ЦРБ Наталья Мухортова.



Один из автомобилей передан фельдшеру села Трофимовка, другой — в ОВОП села Дмитриевка.



«Я выезжаю на дом к пациентам для проведения ЭКГ, забора анализов и оперативной транспортировки их в лабораторию», - поделилась своими впечатлениями медсестра ОВОПа села Дмитриевка Асель Короткова.



Фельдшер ФАПа села Трофимовка Ольга Горбунова отметила, что новый автомобиль значительно позволил увеличить скорость работы: «Село у нас небольшое — около 300 человек, но теперь я могу за пять минут доехать до любого пациента».



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. До конца года в медучреждения Самарской области будет поставлено 110 единиц автотранспорта, в том числе специализированных машин «ГАЗ Соболь», оснащенных приемными устройствами и носилками. В общей сложности планируется приобрести 197 единиц автотранспорта.

Фото: минздрав СО