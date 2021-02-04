Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 4 февраля в регионе подтверждено 300 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 98 в г.Самара
- 93 в г.Тольятти
- 12 в г. Чапаевск
- 11 в Волжском районе
- 10 в г. Сызрань
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в г. Отрадный
- 7 в Сергиевском районе
- 6 в г.Новокуйбышевск
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Красноярском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в г. Кинель
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Нефтегорском районе
261 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 41504 случая коронавируса.
Скончались 835 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 79 лет, стардавший заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщина 79 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 26,15, по стране - 51,51.
Коэффициент летальности в области - 2,01, в стране - 1,92.
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