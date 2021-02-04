Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 4 февраля в регионе подтверждено 300 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 98 в г.Самара

- 93 в г.Тольятти

- 12 в г. Чапаевск

- 11 в Волжском районе

- 10 в г. Сызрань

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в г. Отрадный

- 7 в Сергиевском районе

- 6 в г.Новокуйбышевск

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Красноярском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в г. Кинель

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Нефтегорском районе



261 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 41504 случая коронавируса.



Скончались 835 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 79 лет, стардавший заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщина 79 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 26,15, по стране - 51,51.

Коэффициент летальности в области - 2,01, в стране - 1,92.