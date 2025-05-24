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Названы необходимые в дачной аптечке лекарства

24 мая 2025 14:02
71
Названы необходимые в дачной аптечке лекарства

Чаще всего россияне в отпуске на даче сталкиваются с укусами насекомых или животных (41%). На втором месте по популярности аллергии (12%), а на третьем — простуды и переохлаждения (10%). Такие данные следуют из совместного исследования Скандинавского центра здоровья и «СБЕР Еаптеки», с которым ознакомились «Известия» 24 мая.

Солнечные удары и перегревы тревожат 5% опрошенных, а по 4% беспокоятся из-за отравлений и порезов. Ожоги указали 3% опрошенных, ушибы, вывихи и растяжения — 3%, переломы — также 3%. При этом каждый шестой респондент указал, что не сталкивается ни с какими болезнями или угрозами для здоровья в период отдыха.

В состав дачной аптечки россиян обычно входят следующие вещи: обезболивающие и противовоспалительные (73%), средства для ЖКТ (57%), антигистаминные препараты (53%), постоянно принимаемые лекарства, назначенные врачом (50%), СПФ и репелленты (49%), бинты, пластыри, шприцы и другие расходники (48%), средства для обработки ран, мази от синяков, включая противоожоговые мази и средства (46%).

«В набор входят необходимые обезболивающие, средства для ЖКТ и аллергии, что помогает справляться с типичными проблемами на даче. Важно, что многие берут с собой привычные медикаменты, а также солнцезащитные средства и репелленты для защиты от солнца и насекомых», — сказала терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

Она добавила, что перевязочные материалы и мази для ран дополняют аптечку и обеспечивают базовую помощь при травмах. Такой комплект хорошо подходит для большинства отпускных дачных ситуаций, но всегда стоит учитывать индивидуальные потребности и консультироваться с врачом

Россияне также рассказали, на что они опираются при сборе аптечки на дачу. Большинство (44%) действуют на основе опыта прошлых поездок. Более трети берут с собой те лекарства и расходники, которыми пользуются чаще всего. Четверть стремятся собрать аптечку так, чтобы было средство на любой случай, 14% формируют аптечку исходя из того, кто едет на дачу — пожилые люди или дети.

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