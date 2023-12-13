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На выставке «Россия» ведущие врачи Самарского региона выступили с лекциями

13 декабря 2023 14:02
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На выставке «Россия» ведущие врачи Самарского региона выступили с лекциями

В рамках отраслевых недель региона, посвященных здравоохранению, главный внештатный специалист по детской эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующая эндокринологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им.Н. Н. Ивановой Евгения Михайлова рассказала о высокотехнологичных видах медицинской помощи по профилю «детская эндокринология». Директор Самарского областного медицинского центра "Династия" Ольга Тюмина представила результаты применения репродуктивных и клеточных технологий.

☑«Выставка «Россия» - это уникальная возможность познакомиться с достижениями нашей страны в разных сферах. Для медицинского сообщества - это презентация лучших практик, достижений здравоохранения и возможность обменяться опытом, увидеть все новые перспективы в оказании медицинской помощи детям. В своей презентации я рассказала о передовых способах лечения сахарного диабета у детей нашего региона. Ведь мы одни из первых в стране начали обеспечивать детей и беременных женщин с сахарным диабетом расходными материалами для непрерывного и флеш-мониторинга глюкозы крови. В этом году мы расширили региональную программу льготного лекарственного обеспечения – начали обеспечивать детей ланцетами. Кроме того, у нас работают амбулаторные школы «Диабет», в которых прошли обучение уже более 15 тысяч детей",- отметила Евгения Геннадьевна.

В этом году в регионе стартовали мероприятия в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». В планах - создание эндокринологических центров и кабинетов, которые будут оснащены современным оборудованием.

"Ежегодно к нам обращаются тысячи пар с бесплодием. За время работы центра проведено более 13 000 циклов ЭКО, родилось свыше 6000 детей. У нас создан самый крупный Российский государственный банк пуповинной крови с международной аккредитацией. Мы используем современное оборудование и входим в 10 лучших клиник вспомогательных репродуктивных технологий нашей страны", - рассказала Ольга Тюмина.

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