На прямую линию с Путиным поступили жалобы о нехватке физрастворов

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Жители России продолжают направлять обращения в колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая состоится 19 декабря. Граждане отправили массу жалоб, заявив, что в аптечных пунктах нет физраствора. Об этом рассказали в Народном Фронте.

«По сообщениям россиян, они не могут приобрести физраствор, так как в аптечных сетях его просто нет», — отметил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич. Его слова передает ТАСС. По словам участников движения, проблема наблюдается во Владимирской и Ростовской областях, а так же ряде других регионов. Кроме того, граждане, направившие обращения, пожаловались на подорожание физраствора. По каждому обращению представители Народного фронта провели проверку. Информация из части заявлений, по их словам, не подтвердилась.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря. Российский лидер ответит на вопросы граждан и представителей общественности.