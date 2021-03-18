Мясников: боль в животе может говорить об угрозе сердечного приступа

75

Боль в животе может говорить об угрозе сердечного приступа, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников, передает РИА Новости.

По его словам, этот тип боли возникает при инфаркте в задней и нижней стенках сердца. Помимо живота, неприятные ощущения могут возникать и в других частях тела, напомнил медик.

"Так что это не всегда классическое жжение за грудиной. Это может быть боль в руке, животе, голове, пальцах, зубная боль", — объяснил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы.

Фото: РИА Новости / Владимир Песня