Министр здравоохранения СО Армен Бенян вручил ведомственные награды представителям отрасли

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Сегодня министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на оперативном совещании с руководителям медицинских учреждений вручил ведомственные награды представителям отрасли.



За высокий профессионализм и добросовестный труд благодарностью министра поощрены медицинские работники городских и районных больниц.



Также Армен Бенян вручил Почетную грамоту министерства здравоохранения Самарской области профессору кафедры хирургических болезней детей и взрослых Самарского государственного медицинского университета Владимиру Белоконеву за добросовестный труд, профессиональнее мастерство и вклад в развитие здравоохранения Самарской области. Владимир Иванович спасает жизни пациентов на протяжении 50 лет, являясь наставником для многих поколений хирургов.



«На территории региона военнослужащие проходят реабилитацию и восстановление, получают специализированную хирургическую и другие виды помощи. Владимир Иванович всегда был первым во многих вопросах развития хирургии и здравоохранения, так и здесь он первым выразил готовность помогать нашим бойцам. Сегодня он продолжает хирургическую практику, спасая жизни пациентов, и является одним из основных специалистов, который консультирует в сложных случаях военнослужащих как опытнейший хирург и высокий профессионал своего дела. Владимир Иванович, я благодарю вас за работу, за готовность помогать и за ваш богатейший опыт, которым вы щедро делитесь с медицинским сообществом», - подчеркнул Армен Бенян.



Владимир Иванович поблагодарил коллег за доверие и отметил значимость тесного взаимодействия науки и практического здравоохранения.



«На местах мы должны сделать всё, чтобы помочь бойцам восстановить здоровье, поддержать их морально. Семьи военнослужащих должны быть уверены, что всем, кому требуется, будет оказана вся необходимая помощь. Что касается связи университета с практическим здравоохранением, то в нашем регионе она всегда была теснейшая. И это качество надо поддерживать и беречь. И по-прежнему мы должны воспитывать в нашем подрастающем поколении медицинских работников чувство сострадания, это самое главное», - отметил Владимир Белоконев.

Фото: минздрав СО