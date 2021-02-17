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Меры социальной поддержки помогают ликвидировать дефицит медицинских кадров в СО

17 февраля 2021 18:11
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Разработаны мероприятия по созданию благоприятных условий для привлечения медработников в лечебные учреждения, в том числе по обеспечению их жильем.

Меры социальной поддержки, способствующие сохранению и закреплению специалистов в государственной системе здравоохранения Самарской области, направлены на ликвидацию дефицита медицинских кадров.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В Самарской области по поручению главы региона Дмитрия Азарова муниципалитеты разработали программы мероприятий по созданию благоприятных условий в целях привлечения медработников для работы в лечебных учреждениях, в том числе по обеспечению их жильем.

 «Чаще всего решающим фактором для переезда в другую местность для медицинских работников становится решение жилищного вопроса, — подчеркнул руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин. – В качестве примера приведу городской округ Сызрань. Там предусмотрены наиболее, на наш взгляд, точечные и эффективные меры поддержки. Так, например, с 2018 года врачам предоставляются денежные выплаты в размере 1 миллиона рублей на покупку жилья. В 2020 году получателями выплат стали 7 врачей. Меры по решению жилищного вопроса могут быть разными. Это не только приобретение жилья, но и компенсация арендной платы, коммунальных услуг, которые предусматриваются в муниципальных программах».

Администрация Тольятти в 2020 году предоставила для проживания свободные служебные жилые помещения 2 врачам. Также отремонтировали 36 квартир муниципального жилищного фонда, предназначенные для медработников наиболее дефицитных специальностей. 18 квартир уже предоставлены по договорам найма тольяттинским медикам.

Кроме того, 8 врачей, работающих с высокотехнологичным оборудованием, ежемесячно в рамках программы получают по 30 000 рублей.

Меры социальной поддержки медработников в Самаре включают в себя   ежемесячные выплаты молодым специалистам (врачам – по 5 000 рублей, средним медицинским работникам – по 3 000 рублей). На сегодняшний день их   получают около 180 медицинских работников. Компенсацию стоимости арендной платы получили 13 врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в учреждениях Красноглинского и Куйбышевского районов.

В Новокуйбышевске стоимость арендной платы компенсировали 30 медицинским работникам Новокуйбышевской центральной городской больницы.

В Большечерниговском районе во временное пользование на период  работы в медучреждениях 7 врачам и 2 средним медработникам предоставили муниципальное служебное жилье.

Администрация Кинель-Черкасского района за последние 2 года   обеспечила служебными жилыми помещениями 6 врачей.

«Практика показывает, что предоставление медицинским работникам служебного жилья и земельных участков, компенсация оплаты за жилье по договорам найма, предоставление единовременных и систематических денежных выплат являются наиболее действенными мерами для привлечения и закрепления кадров, — отметил Денис Бутолин. – Но не менее важными стали и другие мероприятия. Например,  содействие в предоставлении мест в детских садах и школах, включение в коллективные договоры мер компенсации аренды жилья или стоимости коммунальных услуг, а также проведение конкурсов профессионального мастерства с предоставлением денежных выплат победителям, выплата стипендий целевым студентам за хорошую успеваемость, проведение профориентационных мероприятий и другие меры поддержки».

 

Фото:   соцсети

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