Меры поддержки помогли привлечь в губернию более 110 медработников из других регионов страны

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К коллективу Камышлинской районной больницы в этом году присоединился врач-психиатр-нарколог из города Ессентуки Ставропольского края. Специалист стал участником программы «Земский доктор», получил подъемные при переезде и приобрел жилье для своей семьи.



Эдуард Шарапов переехал в Камышлинский район вместе с женой и детьми.



«Здесь живет моя мама, хотелось быть ближе к ней — чаще видеться, помогать. Когда-то в Камышле родился мой дедушка — участник Великой Отечественной войны, — он долгое время жил и работал в этих местах. Когда поступило предложение о работе, я практически сразу согласился, — рассказал врач. — Работая в первичном звене, я занимаюсь прежде всего профилактикой употребления психоактивных веществ и выявлением алкоголь-ассоциированной патологии. Вместе с коллегами активно участвуем в медосмотрах и диспансеризации».



Единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей семья использовала для приобретения жилья.



«Также Эдуард Асфандиярович получил подъемные в размере 200 тысяч как специалист, прибывший из другого региона страны. Мы стараемся поддержать новых сотрудников всеми доступными способами: предоставляем жилье служебного найма, компенсируем расходы на аренду. Предусмотрены стимулирующие выплаты при выполнении плановых показателей, — отметила главный врач Камышлинской больницы Светлана Русинова. — Финансовая поддержка, комфортные условия работы помогают закреплять специалистов в сельской медицине. В Камышлинской больнице не одно поколение участников программы "Земский доктор", которые по завершении контракта остаются жить и работать в районе».



По поручению главы региона Дмитрия Азарова специалисты, прибывающие в Самарскую область из других регионов России и стран, а также выпускники медицинских вузов и колледжей при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям получают выплаты в размере 200 и 300 тысяч рублей. Всего этой мерой поддержки воспользовались 50 врачей и 68 средних медицинских работников.



При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек участники программы «Земский доктор» получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей, в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, – 1,5 млн рублей.



Всего в этом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 160 специалистов.

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