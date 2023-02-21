Медколледж имени Нины Ляпиной в Самаре ежегодно выпускает около 900 специалистов

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Ежегодно в Самарском медицинском колледже им. Нины Ляпиной успешно завершают обучение около 900 специалистов. Более 81% из них трудоустраиваются в учреждения здравоохранения Самарской области.



В обучении применяется формат дуального обучения с закреплением за студентами наставников из числа ведущих специалистов системы здравоохранения. Так, начиная с 2021 года студенты выпускных групп специальности «Лечебное дело» работают в Едином диспетчерском центре Самарской городской станции скорой медицинской помощи, проходят профессиональную переподготовку по направлению «Скорая и неотложная помощь», выезжают на вызовы в составе бригад скорой помощи, осваивая необходимые компетенции по оказанию неотложной помощи при различных синдромах и состояниях.



«Кроме того, отдел дополнительного профессионального образования проводит обучение будущих фельдшеров в рамках программ повышения квалификации по таким направлениям как "Охрана здоровья сельского населения (фельдшер ФАП)", "Организация работы фельдшера организационно-методического кабинета", "Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий (фельдшер травмпункта промышленного предприятия)", "Неотложная помощь в практике фельдшера". Эта практика направлена на подбор наиболее мотивированных студентов, их успешное профессиональное становление. В 2022 году обучение прошли более 250 человек», — отметила директор Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной Надежда Ярочкина.



Обязательное условие допуска к осуществлению медицинской деятельности — успешное прохождение процедуры аккредитации. Совершенствовать навыки оказания помощи специалистам помогают симуляционные технологии. С 2021 года в учреждении работает аккредитационно-симуляционный центр, созданный в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.



«Центр рассчитан на проведение аккредитации более 2 тысяч медицинских работников и повышение квалификации не менее 5 тысяч специалистов. Все площадки, предназначенные для отработки профессиональных навыков, оснащены современным медицинским оборудованием, что позволяет проводить аккредитацию по 35 специальностям, — пояснила Надежда Викторовна. — Также в центре созданы возможности и для повышения профессиональных компетенций среднего медицинского персонала. В ноябре 2022 года его с рабочим визитом посетила заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семенова, которая отметила значимую поддержку главы региона Дмитрия Азарова в подготовке и оснащении образовательного центра, а также высокий профессионализм сотрудников».

Фото: минздрав СО