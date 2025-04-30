Медицинский психолог Самарской психиатрической больницы назвала 5 способов управления стрессом на рабочем месте

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Заведующая отделением медико-психологической помощи, медицинский специалист Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:



"В современном мире у каждого человека возникает множество различных ситуаций в течение трудового дня, когда уровень стресса высок и в дальнейшем может постепенно накапливаться. По прошествии времени мы можем почувствовать избыток напряжения, нервозность, грусть или повышенную раздражительность.



Не всегда можно избежать возникновения стрессовых ситуаций на работе, но можно научиться с ним справляться. Важным фактором здоровья сотрудников и залогом высокой продуктивности является рабочая среда, в которой поддерживаются доброжелательные взаимоотношения и каждый понимает, что может рассчитывать на поддержку коллег.



Какие меры могут быть полезными для снижения стресса в трудовом коллективе?



Определите приоритетность задач и пересмотрите рабочую нагрузку.



Проговаривайте события прошедшей недели на планерках, отмечайте успехи и зоны роста. Создавайте рабочую атмосферу, в которой есть возможность поделиться своими мыслями и проблемами. Открытое общение помогает избавиться от недопонимания и снизить уровень стресса.



Не забывайте об обеденных перерывах (не менее 30 минут).



Делитесь своими переживаниями и проблемами с коллегами, в том числе по нерабочим вопросам. Поддержка сотрудников может стать ценным инструментом в профилактике стресса.



Создайте общий чат для неформального общения, а также специально выделяйте время на коллективные мероприятия. Это ведет к сплочению коллектива и укреплению связей между людьми.



Начинайте с себя: практикуйте методы релаксации, научитесь находить в каждой ситуации позитивные моменты, в сложных ситуациях при необходимости обращайтесь к специалистам".

Фото: минздрав СО