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Марина Сидухина: Президент назвал конкретные меры поддержки семей

21 апреля 2021 19:12
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В социальной политике государства приоритетом определена демография.

Председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина отметила, что находится под впечатлением от послания президента Федеральному собранию РФ. 95% выступления было посвящено внутренней политике - это значит, что именно она является приоритетом государства.

В этом году послание носит яркий социальный характер. Президент, в частности, озвучил основные направления развития здравоохранения - модернизацию первичного звена, диспансеризацию, профосмотры, борьбу с сердечными недугами и онкозаболеваниями.

«Главой государства сделан упор на устойчивое развитие первичного звена. И этот курс поддерживает наш губернатор. К примеру, в регионе, по инициативе Дмитрия Азарова, уже идет обновление парка автомобилей скорой помощи - на этом сегодня сделал акцент президент. В ближайшие три года в сельскую местность, поселки городского типа и малые города страны по всей стране дополнительно будет направлено 5 000 новых скорой помощи, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи», - подчеркнула Марина Сидухина.

В социальной политике государства приоритетом определена демография.

«Сбережение народа – самое главное для каждого руководителя страны. И в послании названы реперные точки, которые позволят выйти из сложившейся демографической ситуации, определены те категории семей и детей, которые нуждаются в наибольшей защите государства. Это прямая поддержка семей с детьми, где есть только мама или папа. Это новые ежемесячные выплаты женщинам за постановку на учет на ранних сроках беременности. Это полная оплата больничного листа родителям дошкольников. 50% компенсации родителям детей, которые будут отдыхать в лагерях. В нашем регионе 54 базы отдыха будут принимать юных самарцев с 1 июня, и такая компенсация станет хорошим подспорьем для семей с детьми. Все школьники будет охвачены единовременными выплатами, даже будущие первоклассники смогут их получить к 1 сентября», - рассказала Марина Сидухина и напомнила, что президент дал поручение Правительству РФ подготовить к 1 июля целостную систему поддержки семей с детьми.

«К работе подключатся и регионы. Когда определяются столь масштабные стратегические задачи – это говорит о том, что курс взят не на один или два года, а задаёт именно вектор развития страны», - подчеркнула Марина Сидухина.

Напомним, 21 апреля Президент России Владимир Путин в 17-й раз обратился с посланием Федеральному собранию РФ. За речью главы государства, определяющей развитие регионов страны на ближайший год, в Самарской области внимательно следили депутаты, активисты «Единой России», общественники и волонтеры. 

Теги: демография здравоохранение Послание

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