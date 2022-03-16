Лекарства и оборудование будут поступать в больницы Самарской области быстрее

158

Правительство РФ упростило схему закупки поликлиниками и больницами лекарств, расходных материалов и оборудования. Теперь медорганизации смогут приобретать еще больше таких изделий по упрощенной схеме - через электронный запрос котировок.

Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощенной системой, повышается с 3 млн до 50 млн рублей. Также увеличивается годовой объем закупок медицинских изделий по упрощенной схеме - с 100 млн до 750 млн рублей.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Самарской области, в связи с принятием нового Постановления Правительства РФ заказчики получили возможность осуществлять закупки медицинского оборудования и медизделий в более короткие сроки. Это может значительно повлиять на реализацию государственных контрактов и оперативную поставку в медучреждения лекарств. Все необходимые препараты и оборудование будут поступать в больницы быстрее.

«Медицинская сфера является, по сути, лакмусовой бумагой социального благополучия общества. Поэтому поддержка сферы здравоохранения является приоритетной задачей всех органов власти, - говорит председатель Самарской Губернской думы, президент и почетный ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Котельников. - И можно только двумя руками приветствовать решение российского Правительства об упрощении схемы закупок поликлиниками и больницами медоборудования и лекарств. Очень важно, чтобы в регионе всегда был запас необходимых медикаментов, было доступное медоборудование и возможность вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь. Сегодняшняя ситуация упростила процессы закупки лекарств и медицинских изделий, и от этого медицинские учреждения и пациенты только выиграют».

«Здесь и сейчас – так можно сказать о решении нашего Правительства по отношению к закупке лекарственных препаратов, медицинского оборудования для больниц и поликлиник и льготного лекарственного обеспечения жителей страны, - соглашается председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина. – Я, как врач, понимаю, что для улучшения состояния больного человека важно вовремя и правильно назначенное лечение. Да, действительно, часть препаратов и медицинского оборудования у нас - импортного производства. Но не должны в этой ситуации страдать люди. Поэтому решение Правительства абсолютно оправдано и своевременно. Я думаю, что наша фармацевтическая промышленность и промышленность по изготовлению медицинского оборудования быстро сориентируется. Мы найдем замену импортного производства, потому что у нас не хуже, и предложения медработников об ускорении закупки лекарственных препаратов звучали и ранее. Поэтому полностью поддерживаю решение правительства об упрощении процедуры закупки лекарственных препаратов, для того, чтоб отрегулировать процесс санкционного давления на нашу страну».



Кроме этого, Правительство ввело временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.

«Временный запрет на вывоз иностранных медицинских препаратов также считаю грамотной и очень своевременной мерой, поскольку это позволит избежать необдуманных решений, просчитать необходимую потребность в конкретных медицинских изделиях, понять возможности импортозамещения отечественными лекарствами», - считает Геннадий Котельников.