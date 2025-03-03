Коллектив Приволжской ЦРБ пополнил врач-инфекционист

189

В 2024 году к коллективу Приволжской центральной районной больницы присоединились 5 участников программы «Земский доктор/Земский фельдшер», среди которых врач-инфекционист Игорь Заяц. Специалист окончил Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, после чего работал в разных странах. В прошлом году переехал в Приволжский район Самарской области и стал участником программы «Земский доктор». На сегодняшний день он оказывает медицинскую помощь местным жителям села Приволжье.

В рамках программы специалист получил единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей.

«Самарская область давно привлекала меня. Пока я сосредоточен на лечебной работе и диспансеризации населения - моя жена тоже готовится к переезду сюда. Участие в программе «Земский доктор» стало важным фактором, который подтолкнул нас к этому решению», – рассказал Игорь Валериевич.

В Приволжском районе проводится активная работа по привлечению специалистов.

«Реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников. Администрация района компенсирует стоимость аренды съёмного жилья. Кроме того, в прошлом году в села Тростянка, Софьино и Заволжье трудоустроились молодые фельдшеры, которые также получили финансовую поддержку. На данный момент в планах — провести обучение фельдшеров на водительские права, чтобы обеспечить их служебными автомобилями. Это улучшит доступность медицинской помощи», – подчеркнул главный врач Приволжской ЦРБ Антон Викторович.

За 5 лет благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в государственные медучреждения Самарской области трудоустроились 986 медицинских работников. В этом году работа по усовершенствованию кадровой политики в здравоохранении будет продолжена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: минздрав СО