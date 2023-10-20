Главный внештатный ревматолог Самары: "Следуйте 10 правилам для предупреждения    развития остеопороза»

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20 октября — Всемирный день борьбы с остеопорозом. При этом заболевании кости теряют свою прочность, становятся хрупкими, что приводит к переломам.

Главный внештатный ревматолог Самары министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением эндокринологии и ревматологии Клиник СамГМУ Ирина Шафиева назвала топ-10 рекомендаций, следование которым поможет замедлить процесс разрушения костной ткани:

«Самый главный витамин для здоровой костной системы — витамин D. Чтобы он усваивался там, где это необходимо, а не приводил к кальцинирование сосудов, рекомендован приём витамина D+К2. Прием необходимо осуществлять после консультации с врачом.

Кальций — это опора для создания костей. Обратите внимание на свой рацион питания, добавьте продукты, богатые кальцием- кунжут, творог, твердые сорта сыра.

Откажитесь от курения. Доказано, что курение отрицательно влияет на метаболизм костной ткани. В результате риск переломов возрастает, а процесс сращивания костей замедляется.

Физические нагрузки несомненно важны для уменьшения потерь костной ткани, улучшения равновесия и профи­лактики падений. Сегодня все большую популярность набирает скандинавская ходьба. Плюсы скандинавской ходьбы: улучшение кровообращения, тренировка плечевого пояса, укрепление мышц, уменьшение нагрузки на позвоночник.

Здоровый сон. Сон стимулирует выработку гормона соматотропина. Это гормон молодости и активной жизни, гормон прочности костной ткани. К сожалению, с возрастом происходит физиологическое снижение данного гормона, поэтому спать в «правильные» часы очень важно!

Предупреждение падений. Следите за зрением и слухом, своевременно проходите профилактические медицинские осмотры. Используйте при необходимости дополнительные приспособления для ходьбы (ходунки, трость), а также ледоступы в гололедицу.

Масса тела. Наиболее подвержены развитию остеопороза женщины с низкой массой тела. Это связано с тем, что жир содержит ароматазы, ферменты, которые нужны для того, чтобы андрогены превращались в эстрогены. Дефицит последних ведет к остеопорозу.

С наступлением менопаузы или перименопаузы вовремя обращайтесь к гинекологу-эндокринологу для обсуждения вопроса о возможности назначения гормонозаместительной терапии.

Своевременная диагностика. По назначению врача необходимо проходить денситометрию. В первую очередь в группу риска входят женщины старше 45 лет в период менопаузы.

Своевременное лечение остеопороза или остеопении при постановке диагноза. Не откладывайте посещение специалиста.

Будьте здоровы, а главное помните, что профилактика может избавить вас от тяжелого заболевания».

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