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Главный уролог региона рассказал об опасном влиянии алкоголя  на организм человека

21 декабря 2022 15:03
70
Особенно уязвимы почки.

Главный внештатный специалист-уролог министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача Самарской  областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Сергей Пикалов рассказал об опасном влиянии алкоголя на органы мочеполовой системы:

- Любой алкоголь и даже незначительные его дозы  отрицательно сказываются на всем организме человека. Особенно уязвимы почки.

Почти у половины  наших пациентов  проблемы в работе  почек  обусловлены   злоупотреблением алкоголя.

Поражение почек при алкоголизме развивается вследствие прямого токсического действия суррогатов алкоголя и его метаболитов на почечную ткань. У пациентов, страдающих алкоголизмом, в 19 % случаев развивается терминальная почечная недостаточность, когда почки перестают функционировать самостоятельно.

При алкоголизме дегенеративные изменения происходят в надпочечниках и железах половой системы, снижая уровень тестостерона. Это ведет к половой дисфункции и импотенции. Такими расстройствами страдает треть мужчин, употребляющих спиртные напитки.

Хроническое злоупотребление алкоголем также  отрицательно сказывается на всех параметрах спермы, вплоть до бесплодия.

 Алкоголь увеличивает выработку мочи и раздражает мочевой пузырь. Такой эффект может приводить к учащенным позывам на мочеиспускание.

Регулярное употребление алкоголя способствует снижению иммунитета, что в свою очередь,  создает благоприятную среду для размножения бактерий в ткани предстательной железы, вызывает отечность слизистой, поддерживает хроническое воспаление.

Многие органы мочеполовой системы восстанавливаются при своевременном отказе от приема любых спиртных напитков. Установлено, что через 3-4 недели после отказа от алкоголя  наступает положительная динамика.

 

Фото:   ru.freepik.com

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