Главный стоматолог региона: "Своевременная профилактика поможет сохранить здоровье и избежать тяжёлых заболеваний полости рта"

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по стоматологии, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии СамГМУ, главный врач Самарской стоматологической поликлиники №3, доктор медицинских наук Александр Нестеров:



" 9 февраля - Международный день стоматолога.



Сегодня сложно встретить человека, который хотя бы раз в жизни не обращался за стоматологической помощью. Наряду с терапевтической она является одним из наиболее массовых видов амбулаторно-поликлинической помощи, в оказании которой нуждается почти все население. Это обусловлено высокой распространенностью стоматологических заболеваний, часто связанных с несвоевременностью обращения за помощью.



В Самарской области функционируют 63 медицинские организации, которые оказывают стоматологическую помощь, в том числе 11 специализированных поликлиник. В учреждениях трудятся порядка 1100 врачей-стоматологов разных специальностей. Это специалисты, владеющие современными методами лечения и диагностики заболеваний.



Высокая распространенность кариеса и заболеваний пародонта, приводящих к частичной и полной потере зубов, требует постоянного совершенствования работы стоматологической службы. Важнейшей нашей задачей является раннее выявление неосложненных форм заболеваний в целях сохранения стоматологического здоровья пациентов. В среднем в год количество посещений в государственных учреждениях, оказывающих стоматологическую помощь взрослым пациентам, составляет порядка 1,5 млн.



Для пациентов с дефектами и различными аномалиями зубного ряда в учреждениях работают специалисты, оказывающие ортопедическую и ортодонтическую помощь.



Поздравляю коллег c профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья и новых побед!

А жителям желаю заботиться о стоматологическом здоровье и всегда помнить, что профилактика поможет вам сохранить здоровье и избежать тяжёлых заболеваний полости рта".

Фото: минздрав СО