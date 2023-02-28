Главный психиатр-нарколог региона: "Физическая зависимость от употребления наркотиков становится предвестием деградации личности"

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Главный психиатр-нарколог региона: «Приём любого наркотического вещества вызывает тяжелые соматические, неврологические, психические нарушения».



Любой наркотик — это яд, прием которого связан с рисками интоксикации, развития патологических состояний и нарушением жизнедеятельности организма.



«Уже в течение первого года с начала употребления вещества высока вероятность смертельного исхода, люди с самым крепким здоровьем на фоне употребления живут не более 10 лет, — сообщил главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера, главный внештатный специалист по психиатрии-наркологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-психиатр-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Валериевич Щербань. — Приём любого наркотического средства вызывает тяжелые соматические, неврологические, психические нарушения, приводит к социальной дезадаптации. Физическая зависимость от употребления наркотиков становится предвестием деградации личности. Человек перестаёт брать ответственность за свои поступки. Преобладают такие эмоции, как обида, раздражение, депрессия, тревога, одиночество, агрессия, самооценка колеблется от самоуничижения до мании величия. Психологическая зависимость превращает приём веществ в хронический процесс».



Лечение психической и физической зависимости включает купирование абстиненции, дезинтоксикацию, восстановление полноценного метаболизма, нормализацию психического состояния пациента, мотивационную психотерапию.



Если вы или близкий вам человек столкнулись с зависимостью от употребления психоактивных веществ, как можно скорее обратитесь за консультацией к врачу-наркологу.



Наркологическая служба региона представлена тремя профильными диспансерами — в Самаре, Тольятти и Сызрани, — 28 специализированными кабинетами в муниципальных районах и 3 кабинетами в городах — Жигулевске, Отрадном и Кинеле.



«В амбулаторных отделениях трёх наркологических диспансеров и кабинетах врачей-психиатров-наркологов жителям оказывается первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю "психиатрия-наркология". В центральных городских и районных больницах работает 31 наркологический кабинет, а также 4 подростковых наркологических кабинета. Также в регионе действуют 38 кабинетов медицинского освидетельствования и 3 химико-токсикологические лаборатории», — пояснил Андрей Щербань.



В стационарных отделениях областного клинического наркологического диспансера оказывается специализированная помощь пациентам из Самары, Новокуйбышевска, Чапаевска с различными видами химических зависимостей. Имеются койки неотложной помощи, детские и взрослые реабилитационные отделения, психологическая служба, спортзал. Реализуются областные целевые программы по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике, лечению и реабилитации пациентов с наркотической зависимостью.

Фото: минздрав СО