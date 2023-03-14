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Главный инфекционист региона рассказала о профилактике и лечении вирусного гепатита С

14 марта 2023 20:34
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В 2015 году были  открыты так называемые прямые противовирусные препараты, которые изменили всю терапию для таких пациентов.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, кандидат медицинских наук Елена Стребкова:

- Хронический гепатит С  на ранних стадиях протекает бессимптомно  и  клинически никак не проявляется. В организме вирус может существовать долгое время без признаков заболевания.

Бывает, пациенты узнают о своем диагнозе при плановом обследовании, например, перед операцией. По результатам анализов у них обнаруживаются маркеры  гепатита С.

 Также уже при наличии жалоб на боли в печени, изменении биохимических анализов, лечащий врач дает пациенту  направление на анализы, и  у него диагностируется это   заболевание.

Яркие клинические симптомы, которые могли бы нам сказать, что нужно идти сдавать анализы, отсутствуют. Возможны самые обычные симптомы: слабость, вялость, утомляемость и не более того. Никакими болями гепатит С не проявляется сразу.

Ежегодно заболевание диагностируется у  около 1000 жителей региона. Речь идет о пациентах, которые пришли в поликлинику,  встали на диспансерный учет и находятся под наблюдением врачей.  Основная группа пациентов, которые у нас состоят  на учете – это работоспособные граждане от 25 до 50 лет.

Ранее терапия хронического гепатита С была достаточно сложной. В 2015 году были  открыты так называемые прямые противовирусные препараты, которые изменили всю терапию для таких пациентов. Сейчас она  заключается в приеме таблеток в течение 2-3 месяцев.  Они не дают побочных осложнений, и успех лечения составляет порядка 99%. После такой терапии человек полностью излечивается, вирус у него пропадает, перестает негативно влиять на организм. Лечение гепатита С имеет много особенностей, поэтому назначать препараты должен только врач.

Специфической профилактики  гепатита С не существует, то есть нет вакцины.  Профилактика заключается в безопасном  поведении человека.

Вирус гепатита С находится в большом количестве в крови и других биологических жидкостях инфицированного человека. Заражение чаще всего происходит, когда кровь человека с гепатитом С попадает в кровь или на поврежденную кожу (слизистые оболочки) другого человека.

Поэтому важно соблюдать меры  безопасности для исключения заражения: использовать барьерные средства защиты при  половых контактах, отказаться от нанесения татуировок, пирсинга, необоснованных косметологических процедур, маникюра, педикюра  в салонах,  где используются нестерильные иглы и другие инструменты.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Медицина Самара

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