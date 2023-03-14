Главный инфекционист региона рассказала о профилактике и лечении вирусного гепатита С

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, кандидат медицинских наук Елена Стребкова:

- Хронический гепатит С на ранних стадиях протекает бессимптомно и клинически никак не проявляется. В организме вирус может существовать долгое время без признаков заболевания.

Бывает, пациенты узнают о своем диагнозе при плановом обследовании, например, перед операцией. По результатам анализов у них обнаруживаются маркеры гепатита С.

Также уже при наличии жалоб на боли в печени, изменении биохимических анализов, лечащий врач дает пациенту направление на анализы, и у него диагностируется это заболевание.

Яркие клинические симптомы, которые могли бы нам сказать, что нужно идти сдавать анализы, отсутствуют. Возможны самые обычные симптомы: слабость, вялость, утомляемость и не более того. Никакими болями гепатит С не проявляется сразу.

Ежегодно заболевание диагностируется у около 1000 жителей региона. Речь идет о пациентах, которые пришли в поликлинику, встали на диспансерный учет и находятся под наблюдением врачей. Основная группа пациентов, которые у нас состоят на учете – это работоспособные граждане от 25 до 50 лет.

Ранее терапия хронического гепатита С была достаточно сложной. В 2015 году были открыты так называемые прямые противовирусные препараты, которые изменили всю терапию для таких пациентов. Сейчас она заключается в приеме таблеток в течение 2-3 месяцев. Они не дают побочных осложнений, и успех лечения составляет порядка 99%. После такой терапии человек полностью излечивается, вирус у него пропадает, перестает негативно влиять на организм. Лечение гепатита С имеет много особенностей, поэтому назначать препараты должен только врач.

Специфической профилактики гепатита С не существует, то есть нет вакцины. Профилактика заключается в безопасном поведении человека.

Вирус гепатита С находится в большом количестве в крови и других биологических жидкостях инфицированного человека. Заражение чаще всего происходит, когда кровь человека с гепатитом С попадает в кровь или на поврежденную кожу (слизистые оболочки) другого человека.

Поэтому важно соблюдать меры безопасности для исключения заражения: использовать барьерные средства защиты при половых контактах, отказаться от нанесения татуировок, пирсинга, необоснованных косметологических процедур, маникюра, педикюра в салонах, где используются нестерильные иглы и другие инструменты.

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