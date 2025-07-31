Главный диетолог региона рассказала, о негативных факторах, влияющих на функции печени

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Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Самарской области, профессор, д.м.н. Ольга Сазонова:



«Питание - важный элемент образа жизни, который может неблагоприятно воздействовать на здоровье печени.



Негативные факторы, влияющие на функции печени:



Алкоголь. Может привести к нарушению функций печени, накоплению жира в ее клетках, образованию рубцовой ткани. Также алкоголь влечет риск развития алкогольного гепатита, цирроза и рака печени, при которых повреждения становятся необратимыми.



Жирная и жареная пища. Продукты, содержащие трансжиры, могут способствовать накоплению жира в печени, развитию воспаления, повреждению здоровых клеток печени, формированию стеатогепатита.



Продукты с высоким содержанием сахара и соли. Ограничьте в своем рационе сладкие напитки, конфеты, печенья и десерты, они могут привести к накоплению жира в печени. А соль и продукты с ее высоким содержанием: колбасы, сосиски, задерживают жидкость в организме, что вредно для печени, особенно при наличии заболеваний.



Помимо ограничения вышеперечисленных продуктов важно придерживаться принципов рационального питания, включить в рацион достаточное количество овощей и фруктов, цельнозерновые и белковые продукты. Для здоровой печени также важно исключить алкоголь и курение, а лекарства принимать только по назначению врача. Будут полезны ежедневные физические нагрузки, достаточное время для сна и отдыха".

Фото: минздрав СО