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Продукты, содержащие трансжиры, могут способствовать накоплению жира в печени, развитию воспаления, повреждению здоровых клеток печени, формированию стеатогепатита.
Главный диетолог региона рассказала, о негативных факторах, влияющих на функции печени
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Главный диетолог региона рассказала, о негативных факторах, влияющих на функции печени

31 июля 2025 16:58
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Продукты, содержащие трансжиры, могут способствовать накоплению жира в печени, развитию воспаления, повреждению здоровых клеток печени, формированию стеатогепатита.

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Самарской области, профессор, д.м.н. Ольга Сазонова:

«Питание - важный элемент образа жизни, который может неблагоприятно воздействовать на здоровье печени.

Негативные факторы, влияющие на функции печени:

Алкоголь. Может привести к нарушению функций печени, накоплению жира в ее клетках, образованию рубцовой ткани. Также алкоголь влечет риск развития алкогольного гепатита, цирроза и рака печени, при которых повреждения становятся необратимыми.

Жирная и жареная пища. Продукты, содержащие трансжиры, могут способствовать накоплению жира в печени, развитию воспаления, повреждению здоровых клеток печени, формированию стеатогепатита.

Продукты с высоким содержанием сахара и соли. Ограничьте в своем рационе сладкие напитки, конфеты, печенья и десерты, они могут привести к накоплению жира в печени. А соль и продукты с ее высоким содержанием: колбасы, сосиски, задерживают жидкость в организме, что вредно для печени, особенно при наличии заболеваний.

Помимо ограничения вышеперечисленных продуктов важно придерживаться принципов рационального питания, включить в рацион достаточное количество овощей и фруктов, цельнозерновые и белковые продукты. Для здоровой печени также важно исключить алкоголь и курение, а лекарства принимать только по назначению врача. Будут полезны ежедневные физические нагрузки, достаточное время для сна и отдыха".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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