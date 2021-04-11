Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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11 апреля в регионе подтвержден 198 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 77 в г. Самара

- 27 в г. Тольятти

- 18 в г. Отрадный

- 17 в г. Новокуйбышевск

- 11 в г. Чапаевск

- 10 в Сергиевском районе

- 8 в Волжском районе

- 7 в Приволжском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в г. Сызрань

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Борском районе

184 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 57927 случаев коронавируса.



Скончались 1250 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 66, 74 лет, женщины 40, 50, 64, 66, 77, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 58, 65, 68, 71, 72, 74, 84, 85, 89 лет, мужчины 56, 67, 67, 70, 70, 70, 70, 74, 82, 82, 83, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 61, 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 43 лет, женщина 36 лет, страдавшие инфекционными заболеваниями;

мужчина 93 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

мужчина 61 год, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчины 60, 72, 81 года;

мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

​​ ​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 39,15, по стране - 70,54.

Коэффициент летальности в области - 2,16, в стране - 2,22.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7193, нарастающим итогом 2243017.