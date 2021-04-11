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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

11 апреля 2021 19:25
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В Самаре 77 заболевших.

11 апреля в регионе подтвержден 198 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 77 в г. Самара
- 27 в г. Тольятти
- 18 в г. Отрадный
- 17 в г. Новокуйбышевск
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в Сергиевском районе
- 8 в Волжском районе
- 7 в Приволжском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в г. Сызрань
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Борском районе
184 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 57927 случаев коронавируса.

Скончались 1250 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 66, 74 лет, женщины 40, 50, 64, 66, 77, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 58, 65, 68, 71, 72, 74, 84, 85, 89 лет, мужчины 56, 67, 67, 70, 70, 70, 70, 74, 82, 82, 83, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 61, 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 43 лет, женщина 36 лет, страдавшие инфекционными заболеваниями;
мужчина 93 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
мужчина 61 год, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчины 60, 72, 81 года;
мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
​​ ​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 39,15, по стране - 70,54.
Коэффициент летальности в области - 2,16, в стране - 2,22.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7193, нарастающим итогом 2243017.

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