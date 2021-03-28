Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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28 марта в регионе подтверждено 199 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 78 в г. Самара

- 35 в г. Тольятти

- 11 в г. Чапаевск

- 10 в г. Отрадный

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Сызрань

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Сызранском районе

- 2 в Богатовском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Хворостянском районе



182 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 55136 случаев коронавируса.



Скончались 1071 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 64 лет, женщины 77, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчина 74 лет, страдавший онкологическим заболеванием, заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы;

мужчина 73 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы; женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 33,54, по стране - 66,95.

Коэффициент летальности в области - 1,94, в стране - 2,16.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8471, нарастающим итогом 2141045.