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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

28 марта 2021 18:16
50
78 заболевших в Самаре.

28 марта в регионе подтверждено 199 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 78 в г. Самара
- 35 в г. Тольятти
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в г. Отрадный
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Сызрань
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Сызранском районе
- 2 в Богатовском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Хворостянском районе

182 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 55136 случаев коронавируса.

Скончались 1071 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 64 лет, женщины 77, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 74 лет, страдавший онкологическим заболеванием, заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы;
мужчина 73 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы; женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 33,54, по стране - 66,95.

Коэффициент летальности в области - 1,94, в стране - 2,16.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8471, нарастающим итогом 2141045.

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Комментарии

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